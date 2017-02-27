asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
навіть якщо борг виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП? а яке співвідношення ВВП до боргу? як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
це все неважливо, головне - борг виріс майже на 10% на рік - оце головний показник і досить поганий, до речі. Щось у світі станеться, гривня впаде до 30 за долар і яке буде співвідношення до ВВП?!
е, так і борг номінований в гриші впаде... крутнули курс із 26.5 на 24,5 от тобі і ріст боргу в USD ще раз, для танкістів, важливо не абсолютні величини, а співвідношення. виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП? а яке співвідношення ВВП до боргу? як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
жду атвєта, как салавєй лєта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
hxbbgaf написав:Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.
По ОВДП ще рано, вечером буде відомо. А по Привату якось собі не уявляю інакшого рішення...
Інакшого рішення чийого?
В судах экс-владельцы Приватбанка оспаривают технические аспекты национализации, сообщил Петр Крумханзл. Бывшие акционеры ПриватБанка не отрицают факт, что банк был неплатежеспособным или из банка выводились средства, в судах они оспаривают технические аспекты национализации. Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал председатель правления национализированного ПриватБанка Петр Крумханзл. "Для бывших владельцев обращаться к зарубежному суда очень рискованно. Иностранный суд обычно независимый и принимает решения в соответствии с законом. Это с большой вероятностью будет решением не в их пользу. Поэтому они предпочитают обращаться в украинские суды, где сегодня рассматривается более 400 дел. Мы же наоборот обращаемся в иностранные юрисдикции. Бывшие акционеры оспаривают технические аспекты национализации. Они не отрицают факт, что банк был неплатежеспособным или из банка выводились средства ", - сказал Крумханзл. "Очень простой пример: в одном из судебных процессов был поставлен вопрос о законности проверки, проведенной Национальным банком в ПриватБанке к национализации. И суд вынес очень интересное решение, что Нацбанк не должен был проводить проверку. Возможно, я иностранец, возможно, я чего-то не понимаю. Но в чем тогда роль регулятора, если не в том, чтобы проверять банки ли работают они в соответствии с законом? имеют ли надлежащий учет? Я не могу представить ни одну страну в мире, где бы суд сказал, что центробанк не может проводить проверку ", - говорил Крумханзл. Также он напомнил, что было инициировано ряд крупных судебных дел, целью которых является возмещение убытков и возврата средств, которые были незаконно выведены из банка. "Я имею в виду дела, которые мы передали в Лондонский суд, второе - это судебное дело в штате Делавэр, США, а третье - на Кипре. Мы ищем самый эффективный способ вернуть деньги. Как известно, в 2016 году правительству пришлось вложить в банк 155 миллиардов гривен, чтобы спасти банк от банкротства. А подтверждена аудитором сумма проблемных кредитов, которые достались нам "в наследство" от того периода, когда банк находился под контролем бывших владельцев, составляет около 213 млрд грн ", - добавил председатель правления ПриватБанка. Ранее первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Reuters заявила, что переговоры Украины с МВФ о новой кредитной программе тормозятся из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком. 8 октября Хозсуд Киева завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и назначил дату дебатов – 17 октября. Источники допускают, что решение суда может быть вынесено в этот же день. https://korrespondent.net/business/comp ... olomoiskyi
Moneta написав:Так и есть. НБУ и инсайдеры устроили настоящий всеукраинский Космолот. Никакой это не рынок.
Из интервью Азарова Гордону:мы с Виктором как-раз обсуждали какой установить курс:8.25 или 8.35. Вот и весь "рынок". И если с тех пор что-то изменилось-едва ли кардинально и тем более в лучшую сторону.
Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.
По ОВДП ще рано, вечером буде відомо. А по Привату якось собі не уявляю інакшого рішення...
Ша ! отставить панику, вот и вся рехформа... курсу ничего не угрожает...
Коломойскому не нужен "Приват" без денег или еще один Майдан. Коломойскому нужны деньги. Потому в обмен на согласие оставить "Приват" государству он хочет маленькую компенсацию в 2 млрд. долларов. Свободных денег на это у государства нет. Бюджет с огромным скрипом , с сокращением социальных статей еле сводится к разумному дефициту. При отсутствии кредитов МВФ ситуация вообще может стать пиковой.
Деньги есть у Зеленского, который ст.26 проекта бюджета обеспечил себе загашник в размере почти 28 млрд. гривен (см. подробнее тут и тут ), но расставаться с ним он решительно не желает. Но решение было найдено. Что это за решение было понятно еще до получения подтверждений. Слишком явным было изменение политики в одном из важнейших вопросов - вопросе приватизации земли. Помните начало этого вопроса в программах Зеленского? Открытие рынка земли, рост ВВП, иностранные инвестиции, основной рычаг развития Украины - все это беспрерывным потоком лилось со всех СМИ. Велися очень серьезные переговоры с международными финансовыми группами (см. Хронику сообщения 13.09.2019 г., 14.09.2019 г.21.09.2019 г. ). На обсуждение был внесен законопроект № 2178 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” И вдруг резко все остановилось. Процесс был поставлен на паузу, участие иностранцев отодвинуто до 2014 года, законопроект начал "дорабатываться". Это как раз и был тот момент, когда две стороны Зеленский и Коломойский нашли устраивающее их решение. Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $. В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства. Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты. Во-вторых имеется возможность в будущих законодательных актах "турбулентнопринимаемых" Верховной Радой Украины предусмотреть механизмы изъятия в государственную собственность (по любым причинам) земли принадлежащей местному самоуправлению и другим государственным структурам и службам и министерствам (особенно интересны в этом плане военные полигоны и учебные центры МО Украины.)