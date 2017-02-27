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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2471247224732474

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 292
Не нижче 24.50
52%
153
24.25 - 24.49
7%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 292
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:36

  twin написав:
  hxbbgaf написав:
  twin написав:Що за голод на міжбанку)

Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.

По ОВДП ще рано, вечером буде відомо. А по Привату якось собі не уявляю інакшого рішення...

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЛОНДОНА ПІДТРИМАВ ПРИВАТБАНК У СПОРІ З КОЛОМОЙСЬКИМ І БОГОЛЮБОВИМ.
http://финбаланс.ком.юа/news/bloomberg ... n_get_more
Но нашим "судьям" ни Лондон, ни Парыж не указ, тока собственная ляжка, ее должно жать.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:39

Опа!
Межбанк сделал ступеньку вниз...
Молниеносная реакция!! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:47

  asti написав:Опа!
Межбанк сделал ступеньку вниз...
Молниеносная реакция!! :) :)

какая ступенька? обед у людей.
edgar_po
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:51

  edgar_po написав:
  asti написав:Опа!
Межбанк сделал ступеньку вниз...
Молниеносная реакция!! :) :)

какая ступенька? обед у людей.


ага, выросли за день на 16 коп., а вниз сдвинулись в обед на 1 коп. и УРА, ТОВАРИЩИ !!! :lol:
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 12:51

  asti написав:
  flyman написав:
  asti написав:Ну, на самом деле пирамидка подрастает! За год ДОЛЛАРОВЫЙ долг увеличился на 7 миллиардов! То есть почти на 10%. А то, что они махлюют с курсом и рисуют уменьшение госдолга - то такэ! Вот когда долг в долларах начнет уменьшаться и реально, а не только от курсового эффекта, тогда да...
навіть якщо борг виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП?
а яке співвідношення ВВП до боргу?
як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?
це все неважливо, головне - борг виріс майже на 10% на рік - оце головний показник і досить поганий, до речі.
Щось у світі станеться, гривня впаде до 30 за долар і яке буде співвідношення до ВВП?!

е, так і борг номінований в гриші впаде...
крутнули курс із 26.5 на 24,5 от тобі і ріст боргу в USD
ще раз, для танкістів, важливо не абсолютні величини, а співвідношення.
виріс на 7 ярдів, а на скільки виріс ВВП?
а яке співвідношення ВВП до боргу?
як змінилася ціна обслуговування: виросла, впала?

жду атвєта, как салавєй лєта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 13:47

  twin написав:
  hxbbgaf написав:Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.

По ОВДП ще рано, вечером буде відомо. А по Привату якось собі не уявляю інакшого рішення...


Інакшого рішення чийого?
В судах экс-владельцы Приватбанка оспаривают технические аспекты национализации, сообщил Петр Крумханзл.
Бывшие акционеры ПриватБанка не отрицают факт, что банк был неплатежеспособным или из банка выводились средства, в судах они оспаривают технические аспекты национализации. Об этом в интервью НВ Бизнес рассказал председатель правления национализированного ПриватБанка Петр Крумханзл.
"Для бывших владельцев обращаться к зарубежному суда очень рискованно. Иностранный суд обычно независимый и принимает решения в соответствии с законом. Это с большой вероятностью будет решением не в их пользу. Поэтому они предпочитают обращаться в украинские суды, где сегодня рассматривается более 400 дел. Мы же наоборот обращаемся в иностранные юрисдикции. Бывшие акционеры оспаривают технические аспекты национализации. Они не отрицают факт, что банк был неплатежеспособным или из банка выводились средства ", - сказал Крумханзл.
"Очень простой пример: в одном из судебных процессов был поставлен вопрос о законности проверки, проведенной Национальным банком в ПриватБанке к национализации. И суд вынес очень интересное решение, что Нацбанк не должен был проводить проверку. Возможно, я иностранец, возможно, я чего-то не понимаю. Но в чем тогда роль регулятора, если не в том, чтобы проверять банки ли работают они в соответствии с законом? имеют ли надлежащий учет? Я не могу представить ни одну страну в мире, где бы суд сказал, что центробанк не может проводить проверку ", - говорил Крумханзл.
Также он напомнил, что было инициировано ряд крупных судебных дел, целью которых является возмещение убытков и возврата средств, которые были незаконно выведены из банка.
"Я имею в виду дела, которые мы передали в Лондонский суд, второе - это судебное дело в штате Делавэр, США, а третье - на Кипре. Мы ищем самый эффективный способ вернуть деньги. Как известно, в 2016 году правительству пришлось вложить в банк 155 миллиардов гривен, чтобы спасти банк от банкротства. А подтверждена аудитором сумма проблемных кредитов, которые достались нам "в наследство" от того периода, когда банк находился под контролем бывших владельцев, составляет около 213 млрд грн ", - добавил председатель правления ПриватБанка.
Ранее первый замглавы Национального банка Екатерина Рожкова в интервью Reuters заявила, что переговоры Украины с МВФ о новой кредитной программе тормозятся из-за спора между государством и бизнесменом Игорем Коломойским за контроль над национализированным ПриватБанком.
8 октября Хозсуд Киева завершил рассмотрение встречного иска по делу о возврате акций ПриватБанка бывшим владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и назначил дату дебатов – 17 октября. Источники допускают, что решение суда может быть вынесено в этот же день. https://korrespondent.net/business/comp ... olomoiskyi
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:09

  Moneta написав:Так и есть. НБУ и инсайдеры устроили настоящий всеукраинский Космолот. Никакой это не рынок.

Из интервью Азарова Гордону:мы с Виктором как-раз обсуждали какой установить курс:8.25 или 8.35. Вот и весь "рынок". И если с тех пор что-то изменилось-едва ли кардинально и тем более в лучшую сторону.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:18

  asti написав:Опа!
Межбанк сделал ступеньку вниз...
Молниеносная реакция!! :) :)

Они не понимают, что на наш "суд" это не повлияет, им лишь бы ляжку жало?
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 14:19

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля

  twin написав:
  hxbbgaf написав:
  twin написав:Що за голод на міжбанку)

Наверное, ОВГЗ не берут. Ждут Привата. Если вернут, то сигнал, что соваться сюда не стоит, тотальная коррупция.

По ОВДП ще рано, вечером буде відомо. А по Привату якось собі не уявляю інакшого рішення...


Ша ! отставить панику, вот и вся рехформа... :mrgreen: курсу ничего не угрожает...
Коломойскому не нужен "Приват" без денег или еще один Майдан. Коломойскому нужны деньги. Потому в обмен на согласие оставить "Приват" государству он хочет маленькую компенсацию в 2 млрд. долларов. Свободных денег на это у государства нет. Бюджет с огромным скрипом , с сокращением социальных статей еле сводится к разумному дефициту. При отсутствии кредитов МВФ ситуация вообще может стать пиковой.

Деньги есть у Зеленского, который ст.26 проекта бюджета обеспечил себе загашник в размере почти 28 млрд. гривен (см. подробнее тут и тут ), но расставаться с ним он решительно не желает.
Но решение было найдено. Что это за решение было понятно еще до получения подтверждений. Слишком явным было изменение политики в одном из важнейших вопросов - вопросе приватизации земли.
Помните начало этого вопроса в программах Зеленского? Открытие рынка земли, рост ВВП, иностранные инвестиции, основной рычаг развития Украины - все это беспрерывным потоком лилось со всех СМИ. Велися очень серьезные переговоры с международными финансовыми группами (см. Хронику сообщения 13.09.2019 г., 14.09.2019 г.21.09.2019 г. ). На обсуждение был внесен законопроект № 2178 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення” И вдруг резко все остановилось. Процесс был поставлен на паузу, участие иностранцев отодвинуто до 2014 года, законопроект начал "дорабатываться".
Это как раз и был тот момент, когда две стороны Зеленский и Коломойский нашли устраивающее их решение.
Предложение Коломойского просто - вместо денег он хочет получить землю. Землю находящуюся в собственности государства. У государства такая земля есть и очень много. Стоимость ее, особенно вблизи больших городов огромна. Последующая перепродажа этой земли может принести Коломойскому значительно больше 2 млрд. $.
В документах переданных в Одессе Зеленскому и содержались точные указания земельных участков, которые Коломойский желает получить от государства.
Вся прелесть ситуации для этой дивной парочки во-первых состоит в том, что эта форма изменения собственности не попадает ни под какие ограничивающие законодательные акты.
Во-вторых имеется возможность в будущих законодательных актах "турбулентнопринимаемых" Верховной Радой Украины предусмотреть механизмы изъятия в государственную собственность (по любым причинам) земли принадлежащей местному самоуправлению и другим государственным структурам и службам и министерствам (особенно интересны в этом плане военные полигоны и учебные центры МО Украины.)

https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_15.html
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