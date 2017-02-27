Вот и у меня сегодня нервишки сдали - купил в Белке пА '85 4К, так как в Газе не успел пА '80//
И уже жалею//))
Хотя белка и подняла до '88...
А ТАЗ опустился до '90 - и это по ходу самые низкие курсА!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:12
Вот и у меня сегодня нервишки сдали - купил в Белке пА '85 4К, так как в Газе не успел пА '80//
И уже жалею//))
Хотя белка и подняла до '88...
А ТАЗ опустился до '90 - и это по ходу самые низкие курсА!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:48
У меня тоже нервишки чуть не сдали, по 85, смотрю - межбанк поплыл, а белка выставляет по 88, та ну его в баню думаю, а терь уже белка светит 79
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:53
1) Це не означає, що так буде завжди
2) ---
3) За 1-й місяць роботи нового уряду з усіх законів, що були прийняті, 80% були чернетками КМ Гройсмана, їм просто змінили № та авторів
4) сліпий казав "побачимо"
П.С. А "ось то" було видано для того, щоб дізнатися думки форумчан за темою форуму. І обговорювати курс по 100 різів тут зовсім не зайве, навіть якщо він не змінюється - це теж має свої причини і наслідки.
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