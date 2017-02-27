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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2472247324742475

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 293
Не нижче 24.50
53%
154
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:12

Вот и у меня сегодня нервишки сдали - купил в Белке пА '85 4К, так как в Газе не успел пА '80//
И уже жалею//))
Хотя белка и подняла до '88...
А ТАЗ опустился до '90 - и это по ходу самые низкие курсА!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:48

  asti написав:Вот и у меня сегодня нервишки сдали - купил в Белке пА '85 4К, так как в Газе не успел пА '80//
И уже жалею//))
Хотя белка и подняла до '88...
А ТАЗ опустился до '90 - и это по ходу самые низкие курсА!


У меня тоже нервишки чуть не сдали, по 85, смотрю - межбанк поплыл, а белка выставляет по 88, та ну его в баню думаю, а терь уже белка светит 79 :wink:
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 15:53

  orest написав:
  fler написав:У бюджет 2020 закладено курс 28,20

1 Ну і що? Кожного року закладають космічний курс, якй і близько не справджується
2 Закладають вищий курс, щоб намалювати більші надходження в бюджет від митниці і зменшити дифіцит бюджету, щоб менше питань у всяких мвфів було. А потім як вийде.
3 Озвучений Вами курс - це чернетка КМ Гройсмана, яку закинули у ВР для галочки перед приїздом місії МВФ. А в другому читанні все перепишуть. Це вже обговорювалося 100 раз
4 перепишуть десь ось так https://espreso.tv/news/2019/10/08/nbu_ ... a_2020_rik
П.С. А для чого Ви ось то видали???

1) Це не означає, що так буде завжди
2) ---
3) За 1-й місяць роботи нового уряду з усіх законів, що були прийняті, 80% були чернетками КМ Гройсмана, їм просто змінили № та авторів
4) сліпий казав "побачимо"
П.С. А "ось то" було видано для того, щоб дізнатися думки форумчан за темою форуму. І обговорювати курс по 100 різів тут зовсім не зайве, навіть якщо він не змінюється - це теж має свої причини і наслідки.
fler
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