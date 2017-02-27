Вот и у меня сегодня нервишки сдали - купил в Белке пА '85 4К, так как в Газе не успел пА '80//
И уже жалею//))
Хотя белка и подняла до '88...
А ТАЗ опустился до '90 - и это по ходу самые низкие курсА!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:12
Вот и у меня сегодня нервишки сдали - купил в Белке пА '85 4К, так как в Газе не успел пА '80//
И уже жалею//))
Хотя белка и подняла до '88...
А ТАЗ опустился до '90 - и это по ходу самые низкие курсА!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:48
У меня тоже нервишки чуть не сдали, по 85, смотрю - межбанк поплыл, а белка выставляет по 88, та ну его в баню думаю, а терь уже белка светит 79
Додано: Вів 15 жов, 2019 15:53
1) Це не означає, що так буде завжди
2) ---
3) За 1-й місяць роботи нового уряду з усіх законів, що були прийняті, 80% були чернетками КМ Гройсмана, їм просто змінили № та авторів
4) сліпий казав "побачимо"
П.С. А "ось то" було видано для того, щоб дізнатися думки форумчан за темою форуму. І обговорювати курс по 100 різів тут зовсім не зайве, навіть якщо він не змінюється - це теж має свої причини і наслідки.
Додано: Вів 15 жов, 2019 16:23
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
странный аукцион сегодня вышел,- шиворот-навыворот. Короткие бумаги выкуплены полностью,длинные- чуть более 100млн.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11
В ходе прошедшего сегодня аукциона удалось привлечь 1,149 млрд.грн.
Завтра состоится погашение на 2,9 млрд, а с учетом купонных доходов выплаты составят 3,877 млрд.
По трехмесячным ОВГЗ было подано заявок на 514 млн, продали на 500 млн 15,35%
По 12 месячным заявок было подано на 654 млн, продали на 500 млн 15%
По двухлеткам был установлен лимит в 2 млрд. Заявок поступило всего на 0,115 млрд. Удовлетворили все со ставкой 15,10%
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:14
Аукціон
Вітаюсь совсіма!
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено
1 149 146 137,72 грн.
Якось дворічні не потрібні, та зʼявився спрос на короткострокові і річні!
Маємо:
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
519 770 000,00 || 513 247 487,52 || 116 128 650,20
Встановлений рівень дохідності 15,35% 15,00% 15,10%
Здається, 24 жовтня ставку НБУ знизить на цілий відсоток!
Та завтра виплачують по ОВДП втричі більше ніж залучили сьогодні 3 877 573 519,85 грн.
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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