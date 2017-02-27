Вот и у меня сегодня нервишки сдали - купил в Белке пА '85 4К, так как в Газе не успел пА '80// И уже жалею//)) Хотя белка и подняла до '88... А ТАЗ опустился до '90 - и это по ходу самые низкие курсА!
asti написав:Вот и у меня сегодня нервишки сдали - купил в Белке пА '85 4К, так как в Газе не успел пА '80// И уже жалею//)) Хотя белка и подняла до '88... А ТАЗ опустился до '90 - и это по ходу самые низкие курсА!
У меня тоже нервишки чуть не сдали, по 85, смотрю - межбанк поплыл, а белка выставляет по 88, та ну его в баню думаю, а терь уже белка светит 79
1 Ну і що? Кожного року закладають космічний курс, якй і близько не справджується 2 Закладають вищий курс, щоб намалювати більші надходження в бюджет від митниці і зменшити дифіцит бюджету, щоб менше питань у всяких мвфів було. А потім як вийде. 3 Озвучений Вами курс - це чернетка КМ Гройсмана, яку закинули у ВР для галочки перед приїздом місії МВФ. А в другому читанні все перепишуть. Це вже обговорювалося 100 раз 4 перепишуть десь ось так https://espreso.tv/news/2019/10/08/nbu_ ... a_2020_rik П.С. А для чого Ви ось то видали???
1) Це не означає, що так буде завжди 2) --- 3) За 1-й місяць роботи нового уряду з усіх законів, що були прийняті, 80% були чернетками КМ Гройсмана, їм просто змінили № та авторів 4) сліпий казав "побачимо" П.С. А "ось то" було видано для того, щоб дізнатися думки форумчан за темою форуму. І обговорювати курс по 100 різів тут зовсім не зайве, навіть якщо він не змінюється - це теж має свої причини і наслідки.
Прокуратура міста Києва 9 мин. · ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ ВАЛЮТНОМУ ШАХРАЮ, У ЯКОГО ВИЛУЧИЛИ ПОНАД 7 МІЛЬЙОНІВ ФАЛЬШИВИХ ГРИВЕНЬ
Київською місцевою прокуратурою № 7 повідомлено про підозру 22-річному киянину, який вчинив замах на заволодіння чужим майном у великих розмірах шахрайським шляхом.
Встановлено, що молодик розмістив на сайті «miniaylo.finance.ua» оголошення про купівлю іноземної валюти, на яке відреагував потерпілий.
Під час зустрічі в автомобілі підозрюваного потерпілий продемонстрував наявність 15 тисяч доларів США для обміну. Проте, коли шахрай передав йому гривні, чоловік виявив, що грошові купюри несправжні. У зв’язку із чим обмін не відбувся, а афериста затримали по гарячих слідах.
В результаті проведених обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили близько 7 мільйонів фальшивих грошей та устаткування для їх виготовлення.
За даним фактом зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України.
Слідчі дії тривають. Наразі встановлюються особи можливих учасників злочину та аналогічні епізоди в інших районах столиці.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.