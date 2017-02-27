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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2473247424752476

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 293
Не нижче 24.50
53%
154
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 17:59

  orest написав:А ось трохи про світову і нашу економіку https://24tv.ua/prognoz_mvf_shhodo_svit ... e_n1219621


Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:По двухлеткам был установлен лимит в 2 млрд. Заявок поступило всего на 0,115 млрд. Удовлетворили все со ставкой 15,10%

Результат не слишком впечатляющий, но значительно лучше, чем 2 недели назад, когда было проведено первичное размещение.
До настоящей паники стоит дождаться размещения 3-х или 5-тилеток. Не исключено, что инвесторам не слишком интересен именно этот выпуск.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:08

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:По двухлеткам был установлен лимит в 2 млрд. Заявок поступило всего на 0,115 млрд. Удовлетворили все со ставкой 15,10%

Результат не слишком впечатляющий, но значительно лучше, чем 2 недели назад, когда было проведено первичное размещение.
До настоящей паники стоит дождаться размещения 3-х или 5-тилеток. Не исключено, что инвесторам не слишком интересен именно этот выпуск.


Или не интересен этот курс :mrgreen:
В планах размещения до конца года 5-летки отсутствуют, самые длинные 3-летки.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:14

  zzzzzz написав:
  orest написав:А ось трохи про світову і нашу економіку https://24tv.ua/prognoz_mvf_shhodo_svit ... e_n1219621


Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))

А зменшення інфляції і зміцнення нацвалюти? Може таки не все так зле? :wink:
А щодо світової, як на мене, страшилка "США-Китай" також переоцінена... Залишається, правда, відкритим питання пригод Ердогана в Сирії...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 18:19

  orest написав:
  zzzzzz написав:
Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))

А зменшення інфляції і зміцнення нацвалюти? Може таки не все так зле? :wink:
А щодо світової, як на мене, страшилка "США-Китай" також переоцінена... Залишається, правда, відкритим питання пригод Ердогана в Сирії...


Среднегодовые курсы гривня-доллар, примененные в новом макропрогнозе МВФ:
2019 = 26.75
2020 = 27.72
2021 = 28.70
Живите своим умом!
zzzzzz
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