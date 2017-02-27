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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:59
Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:01
zzzzzz написав:
По двухлеткам был установлен лимит в 2 млрд. Заявок поступило всего на 0,115 млрд. Удовлетворили все со ставкой 15,10%
Результат не слишком впечатляющий, но значительно лучше, чем 2 недели назад, когда было проведено первичное размещение.
До настоящей паники стоит дождаться размещения 3-х или 5-тилеток. Не исключено, что инвесторам не слишком интересен именно этот выпуск.
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Сибарит
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:08
Сибарит написав: zzzzzz написав:
По двухлеткам был установлен лимит в 2 млрд. Заявок поступило всего на 0,115 млрд. Удовлетворили все со ставкой 15,10%
Результат не слишком впечатляющий, но значительно лучше, чем 2 недели назад, когда было проведено первичное размещение.
До настоящей паники стоит дождаться размещения 3-х или 5-тилеток. Не исключено, что инвесторам не слишком интересен именно этот выпуск.
Или не интересен этот курс
В планах размещения до конца года 5-летки отсутствуют, самые длинные 3-летки.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:14
zzzzzz написав:
Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))
А зменшення інфляції і зміцнення нацвалюти? Може таки не все так зле?
А щодо світової, як на мене, страшилка "США-Китай" також переоцінена... Залишається, правда, відкритим питання пригод Ердогана в Сирії...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:19
orest написав: zzzzzz написав:
Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))
А зменшення інфляції і зміцнення нацвалюти? Може таки не все так зле?
А щодо світової, як на мене, страшилка "США-Китай" також переоцінена... Залишається, правда, відкритим питання пригод Ердогана в Сирії...
Среднегодовые курсы гривня-доллар, примененные в новом макропрогнозе МВФ:
2019 = 26.75
2020 = 27.72
2021 = 28.70
Живите своим умом!
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zzzzzz
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