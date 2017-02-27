Додано: Вів 15 жов, 2019 20:12

zzzzzz Майже впевнений, що з курсом на 2020 вони помилилися, завищивши його. В любому випадку, МВФ підтвердило те, що давно писав - ситуація в країні буде значно краща наступного року через рухи в протихід.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.