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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:59
Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:01
zzzzzz написав:
По двухлеткам был установлен лимит в 2 млрд. Заявок поступило всего на 0,115 млрд. Удовлетворили все со ставкой 15,10%
Результат не слишком впечатляющий, но значительно лучше, чем 2 недели назад, когда было проведено первичное размещение.
До настоящей паники стоит дождаться размещения 3-х или 5-тилеток. Не исключено, что инвесторам не слишком интересен именно этот выпуск.
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Сибарит
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:08
Сибарит написав: zzzzzz написав:
По двухлеткам был установлен лимит в 2 млрд. Заявок поступило всего на 0,115 млрд. Удовлетворили все со ставкой 15,10%
Результат не слишком впечатляющий, но значительно лучше, чем 2 недели назад, когда было проведено первичное размещение.
До настоящей паники стоит дождаться размещения 3-х или 5-тилеток. Не исключено, что инвесторам не слишком интересен именно этот выпуск.
Или не интересен этот курс
В планах размещения до конца года 5-летки отсутствуют, самые длинные 3-летки.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:14
zzzzzz написав:
Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))
А зменшення інфляції і зміцнення нацвалюти? Може таки не все так зле?
А щодо світової, як на мене, страшилка "США-Китай" також переоцінена... Залишається, правда, відкритим питання пригод Ердогана в Сирії...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:19
orest написав: zzzzzz написав:
Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))
А зменшення інфляції і зміцнення нацвалюти? Може таки не все так зле?
А щодо світової, як на мене, страшилка "США-Китай" також переоцінена... Залишається, правда, відкритим питання пригод Ердогана в Сирії...
Среднегодовые курсы гривня-доллар, примененные в новом макропрогнозе МВФ:
2019 = 26.75
2020 = 27.72
2021 = 28.70
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:39
zzzzzz написав:
Среднегодовые курсы гривня-доллар, примененные в новом макропрогнозе МВФ:
2019 = 26.75
2020 = 27.72
2021 = 28.70
Курс по 2019 по моему екселю с учетом факта 9 месяцев и прогноза 29.0 в декабре
26.6
Т.е. МВФ скорее всего предполагает 30.0 к концу года
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:10
fler написав:
У бюджет 2020 закладено курс 28,20
тут кстати вам из НБУ ответили )))
«За последние 3 года курс, который закладывали в бюджет, ни разу не выполнялся, но все почему-то упорно продолжают считать, что раз в бюджет заложили, то будут подгонять под него» - сообщил замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб.
Типа, не берите в голову всякую ерунду )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:12
zzzzzz Майже впевнений, що з курсом на 2020 вони помилилися, завищивши його. В любому випадку, МВФ підтвердило те, що давно писав - ситуація в країні буде значно краща наступного року через рухи в протихід.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:26
Маю два твердження на середньо та довгострокову перспективу:
zzzzzz написав: orest написав: zzzzzz написав:
Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))
А зменшення інфляції і зміцнення нацвалюти? Може таки не все так зле?
А щодо світової, як на мене, страшилка "США-Китай" також переоцінена... Залишається, правда, відкритим питання пригод Ердогана в Сирії...
Среднегодовые курсы гривня-доллар, примененные в новом макропрогнозе МВФ:
2019 = 26.75
2020 = 27.72
2021 = 28.70
1) У нас сировинна економіка і вона повністю залежить від курсу. Тому в середньо та довгостроковій перспективі тільки девальвація. В ідеалі плавна, прогнозована та контрольована. Ревальвація яка відбувається зараз це короткострокове виключення із правил.
2) Наявні на даний момент відсотки по гривневим депозитам та ОВДП повністю "перекривають" середньо та довгострокову девальвацію. Це підтверджують навіть нерезиденти які вкладаються в 5-річні ОВДП.Висновок:
1) Якщо ви просто накопичуєте кошти на якусь велику покупку то оптимальний варіант пропорція 50/50, 60/40, 40/60 гривня/валюта. (Мова не йде про накопичення на старість. Там потрібно ще додавати нерухоміть, землю та золото)
2) Якщо ви хочете спробувати себе у ролі валютного спекулянта - збільшуйте долю валюти чи гривні майже до 100% і навпаки, залежно від ваших планів та очікувань (приклад вийти на 100% в гривню на початку січня 2018 по 28-27,5). В середньо та довгостроковій перспективі ваші доходи від валютообміну будуть пропорційні вашим навичкам, чуттю та фарту.
У кого є доповнення до даної стратегії з радістю вислухаю пропозиції.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: Вів 15 жов, 2019 20:50
Realist написав:
Якщо ви просто накопичуєте кошти на якусь велику покупку
а что делать тем счастливчикам которые конвертнули свои $(купленные по ~27) в грн(по ~25), так как жаба не позволяет пережить такие потери, и влезли в депозит на 12-18мес?
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Diego
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