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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2475247624772478

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 293
Не нижче 24.50
53%
154
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:в Украине, строиться демократическая модель управления, в которой верховенство ПРАВА, а не воли конкретного человека.
И именно это сейчас является основой для ПРАВОВОГО оспаривания ИВК своих прав на банк



Больше десятка "лайков" за это сообщение.
А ведь на самом деле достаточно смешно звучит - "верховенство права", "правового оспаривания ИВК прав на банк" и т.п.

Если бы верховенство права было бы,та хоть на 20-25%,
то упомянутый ИВК давным давно бы "чалился" даже не на общем,
а на особом режиме,
за "особо тяжкое" и в "особо крупных размерах",
ну и средняя зарплата по стране была бы не распихана по нескольким десяткам тысяч карманов,
а по нескольким миллионов карманов,
и составляла бы несколько тысяч европейских денег в месяц.

Именно поэтому упомянутый ИВК перед европейсикми судами трусится
как вошь перед распылителем с жидкостью против паразитов,
тут же он вальяжно юморит юмором прапорщика,
потягивает кофеек под сигарету
и имеет доступ даже в наивысший кабинет,
в который в любой европейской стране таким он вход нереален.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:48

  asti написав:
  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:П.С. Сегодня про Турцию говорили. Кстати Турция на 4 месте как покупатель нашего экспорта.
Похоже, Турция быстро это самое место покинет. По мнению Штатов и их европейских союзников - это новая "империя зла", которая недостойна получать наше военно-стратегическое сырье, такое как подсолнечное масло и арматура
Как-то странно, что Трамп не нашел общего языка с Эрдоганом. С Путиным - нашел, с Кимом - тоже вроде как... А с этим перцем с замашками на авторитарность - нет. Хотя Эрдоган, как по мне как раз человек такого сорта которые близки и понятны Трампу, другими словами - конкретный пацан, а не всякие там меркели и Обамы...

Трамп не любит мусульман.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 00:07

  yama написав:
  Realist написав:
  yama написав:Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"
і тут купа варіантів

Якийсь ви аж занадто песимістичний песиміст...
Відповім вам народними прислів'ями:
"Вовка боятись - в ліс не ходити", або "Знав би де впадеш - постелив би соломи"
Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту.

чому про сотні тисяч ? квартирна крадіжка це і кілька сотень $ не поцураються ;)

На томість є "оптимістичне" прислів'я, стратегічний вічний двигун у Франике "заробили раз заробимо файно ще" сказав беззубий парубок на вигляд років 50.
Black Jack - White Business
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