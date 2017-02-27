Больше десятка "лайков" за это сообщение.
А ведь на самом деле достаточно смешно звучит - "верховенство права", "правового оспаривания ИВК прав на банк" и т.п.
Если бы верховенство права было бы,та хоть на 20-25%,
то упомянутый ИВК давным давно бы "чалился" даже не на общем,
а на особом режиме,
за "особо тяжкое" и в "особо крупных размерах",
ну и средняя зарплата по стране была бы не распихана по нескольким десяткам тысяч карманов,
а по нескольким миллионов карманов,
и составляла бы несколько тысяч европейских денег в месяц.
Именно поэтому упомянутый ИВК перед европейсикми судами трусится
как вошь перед распылителем с жидкостью против паразитов,
тут же он вальяжно юморит юмором прапорщика,
потягивает кофеек под сигарету
и имеет доступ даже в наивысший кабинет,
в который в любой европейской стране таким он вход нереален.