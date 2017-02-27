Amat написав:в Украине, строиться демократическая модель управления, в которой верховенство ПРАВА, а не воли конкретного человека. И именно это сейчас является основой для ПРАВОВОГО оспаривания ИВК своих прав на банк
Больше десятка "лайков" за это сообщение. А ведь на самом деле достаточно смешно звучит - "верховенство права", "правового оспаривания ИВК прав на банк" и т.п.
Если бы верховенство права было бы,та хоть на 20-25%, то упомянутый ИВК давным давно бы "чалился" даже не на общем, а на особом режиме, за "особо тяжкое" и в "особо крупных размерах", ну и средняя зарплата по стране была бы не распихана по нескольким десяткам тысяч карманов, а по нескольким миллионов карманов, и составляла бы несколько тысяч европейских денег в месяц.
Именно поэтому упомянутый ИВК перед европейсикми судами трусится как вошь перед распылителем с жидкостью против паразитов, тут же он вальяжно юморит юмором прапорщика, потягивает кофеек под сигарету и имеет доступ даже в наивысший кабинет, в который в любой европейской стране таким он вход нереален.
zzzzzz написав:П.С. Сегодня про Турцию говорили. Кстати Турция на 4 месте как покупатель нашего экспорта.
Похоже, Турция быстро это самое место покинет. По мнению Штатов и их европейских союзников - это новая "империя зла", которая недостойна получать наше военно-стратегическое сырье, такое как подсолнечное масло и арматура
Как-то странно, что Трамп не нашел общего языка с Эрдоганом. С Путиным - нашел, с Кимом - тоже вроде как... А с этим перцем с замашками на авторитарность - нет. Хотя Эрдоган, как по мне как раз человек такого сорта которые близки и понятны Трампу, другими словами - конкретный пацан, а не всякие там меркели и Обамы...
yama написав:Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя" і тут купа варіантів
Якийсь ви аж занадто песимістичний песиміст... Відповім вам народними прислів'ями: "Вовка боятись - в ліс не ходити", або "Знав би де впадеш - постелив би соломи" Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту.
чому про сотні тисяч ? квартирна крадіжка це і кілька сотень $ не поцураються
На томість є "оптимістичне" прислів'я, стратегічний вічний двигун у Франике "заробили раз заробимо файно ще" сказав беззубий парубок на вигляд років 50.
За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в січні-вересні 2019 року перевищило минулорічний показник на 836 млн доларів і становило 5,84 млрд доларів.
В основному, Україна експортувала продукти рослинного походження (23,4%) і металургійну (22,2%) продукцію, а імпортувала переважно мінеральні товари (в тому числі нафту і газ) й обладнання.
Найбільше товарів Україна продала в Китай (на 2,35 млрд доларів) і Польщу (на 2,25 млрд доларів), а купила найбільший обсяг продукції також в Китаї (на 5,71 млрд доларів) і в Росії (на 4,93 млрд доларів).
Китай за підсумками першого кварталу 2019 року став найбільшим торговим партнером України, вперше обігнавши Росію за цим показником.
jump написав:За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в січні-вересні 2019 року перевищило минулорічний показник на 836 млн доларів і становило 5,84 млрд доларів.
А теперь объясните мне, как при всем при этом НБУ постоянно выкупает доллар на межбанке? Причем выкупает иногда даже больше чем заводят сюда нерезы под ОВГЗ? Ведь весь экспорт/импорт (ну ок, почти весь) идёт через межбанк - как покрывается такой огромный дефицит??