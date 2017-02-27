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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2476247724782479

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 293
Не нижче 24.50
53%
154
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:38

  greenback1996 написав:вчера продали ОВГЗ на 100 лямов,думаю сегодня на 20-30коп вверх как пить дать)p.s. может опять на нале будет 26-26.5 если менялы постараются разогнать панику


Надеюсь, что нет. Сегодня такой сценарий никак не подходит - с утра очень нужно немного вниз!
Не все еще в "зеленом танке"! :)
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Почему за 20 лет евро так и не смог реализовать свои амбиции
http://www.profinance.ru/news/2019/10/1 ... itsii.html
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:48

  Anadonta написав:Надеюсь, что нет. Сегодня такой сценарий никак не подходит - с утра очень нужно немного вниз! Не все еще в "зеленом танке"!

я наоборот жду открытия на 5-7 копеек выше вчерашнего закрытия и вверх :) .в идеале пробить 25.

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:12

  Яша написав:
  Anadonta написав:Надеюсь, что нет. Сегодня такой сценарий никак не подходит - с утра очень нужно немного вниз! Не все еще в "зеленом танке"!

я наоборот жду открытия на 5-7 копеек выше вчерашнего закрытия и вверх :) .в идеале пробить 25.

*Відправлено з Чату


Не против, но не сегодня...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:19

  asti написав:
  jump написав:За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в січні-вересні 2019 року перевищило минулорічний показник на 836 млн доларів і становило 5,84 млрд доларів.
А теперь объясните мне, как при всем при этом НБУ постоянно выкупает доллар на межбанке? Причем выкупает иногда даже больше чем заводят сюда нерезы под ОВГЗ? Ведь весь экспорт/импорт (ну ок, почти весь) идёт через межбанк - как покрывается такой огромный дефицит??


Вы это серьезно, или прикалываетесь? Не хочется вас обидеть, если я неправильно понял. Вы же фактически инвестор...
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:21

  orest написав:Почему за 20 лет евро так и не смог реализовать свои амбиции
http://www.profinance.ru/news/2019/10/1 ... itsii.html

а Вы думали,что www.telegraph.co.uk напишет что-то другое в предверии брекзита?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:28

  asti написав:
  jump написав:За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в січні-вересні 2019 року перевищило минулорічний показник на 836 млн доларів і становило 5,84 млрд доларів.
А теперь объясните мне, как при всем при этом НБУ постоянно выкупает доллар на межбанке? Причем выкупает иногда даже больше чем заводят сюда нерезы под ОВГЗ? Ведь весь экспорт/импорт (ну ок, почти весь) идёт через межбанк - как покрывается такой огромный дефицит??

Платежный баланс состоит из:
1. Торгового баланса
2. Баланса по финансовому счету
3. Баланса по инвестиционному счету.

В свою очередь, торговый баланс делится на :
- баланс торговли товарами
- баланс торговли услугами

В приведенной цитате говорится лишь о торговом балансе товарами. Даже не о полном торговом балансе, а лишь о его части. Не говоря уже о финансовом и инвестиционном балансах.

Это что касается текущего платежного баланса.
А ведь есть еще сформированные активы юридических лиц, в т.ч. банков, есть движение по активам физических лиц (в т.ч. переводы), есть переток по наличному рынку...
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:36

Члены Кабмина улетели в США на «активные переговоры» с МВФ
Вечером 15 октября в США на переговоры с МВФ и другими финансовыми организациями отправилась украинская делегация. Об этом на своей странице в Facebook заявила министр финансов Оксана Маркарова.

«Следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского казначейства и инвесторами», — написала она.

Ранее заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что переговоры Украины с МВФ о новой кредитной программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над Приватбанком. Между тем, МВФ не верит, что рост ВВП в Украине в ближайшие годы составит 5-7%, как это обещал премьер-министр Алексей Гончарук, утверждая, что рост не превысит 3%.

https://inforesist.org/chleny-kabmina-uleteli-v-ssha-na-aktivnye-peregovory-s-mvf/
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:44

  Вкладчик1234 написав:Члены Кабмина улетели в США на «активные переговоры» с МВФ

Есть и такое мнение:
Глава НБУ Смолий, первый заместитель главы НБУ Рожкова и заместитель главы НБУ Сологуб отбыли на ежегодные сборы МВФ и Мирового банка. Отдельно, туда же отбыла министр финансов Украины Маркарова. Заявления Зеленского и Гончарука о " ... делегации правительства и НБУ на переговоры с МВФ" типичная ложь и дезинформация. Ни о каких переговорах с МВФ о выделении кредитов даже речи не идет.

:)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:49

  starsn написав:
  asti написав:
  jump написав:За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів.
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в січні-вересні 2019 року перевищило минулорічний показник на 836 млн доларів і становило 5,84 млрд доларів.
А теперь объясните мне, как при всем при этом НБУ постоянно выкупает доллар на межбанке? Причем выкупает иногда даже больше чем заводят сюда нерезы под ОВГЗ? Ведь весь экспорт/импорт (ну ок, почти весь) идёт через межбанк - как покрывается такой огромный дефицит??
Вы это серьезно, или прикалываетесь? Не хочется вас обидеть, если я неправильно понял. Вы же фактически инвестор...
Хотел услышать мнение УМНЫХ людей. Без обид//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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