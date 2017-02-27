Вечером 15 октября в США на переговоры с МВФ и другими финансовыми организациями отправилась украинская делегация. Об этом на своей странице в Facebook заявила министр финансов Оксана Маркарова.



«Следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского казначейства и инвесторами», — написала она.



Ранее заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что переговоры Украины с МВФ о новой кредитной программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над Приватбанком. Между тем, МВФ не верит, что рост ВВП в Украине в ближайшие годы составит 5-7%, как это обещал премьер-министр Алексей Гончарук, утверждая, что рост не превысит 3%.