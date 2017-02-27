jump написав:За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в січні-вересні 2019 року перевищило минулорічний показник на 836 млн доларів і становило 5,84 млрд доларів.
А теперь объясните мне, как при всем при этом НБУ постоянно выкупает доллар на межбанке? Причем выкупает иногда даже больше чем заводят сюда нерезы под ОВГЗ? Ведь весь экспорт/импорт (ну ок, почти весь) идёт через межбанк - как покрывается такой огромный дефицит??
Вы это серьезно, или прикалываетесь? Не хочется вас обидеть, если я неправильно понял. Вы же фактически инвестор...
jump написав:За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в січні-вересні 2019 року перевищило минулорічний показник на 836 млн доларів і становило 5,84 млрд доларів.
А теперь объясните мне, как при всем при этом НБУ постоянно выкупает доллар на межбанке? Причем выкупает иногда даже больше чем заводят сюда нерезы под ОВГЗ? Ведь весь экспорт/импорт (ну ок, почти весь) идёт через межбанк - как покрывается такой огромный дефицит??
Платежный баланс состоит из: 1. Торгового баланса 2. Баланса по финансовому счету 3. Баланса по инвестиционному счету.
В свою очередь, торговый баланс делится на : - баланс торговли товарами - баланс торговли услугами
В приведенной цитате говорится лишь о торговом балансе товарами. Даже не о полном торговом балансе, а лишь о его части. Не говоря уже о финансовом и инвестиционном балансах.
Это что касается текущего платежного баланса. А ведь есть еще сформированные активы юридических лиц, в т.ч. банков, есть движение по активам физических лиц (в т.ч. переводы), есть переток по наличному рынку...
Члены Кабмина улетели в США на «активные переговоры» с МВФ
Вечером 15 октября в США на переговоры с МВФ и другими финансовыми организациями отправилась украинская делегация. Об этом на своей странице в Facebook заявила министр финансов Оксана Маркарова.
«Следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского казначейства и инвесторами», — написала она.
Ранее заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что переговоры Украины с МВФ о новой кредитной программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над Приватбанком. Между тем, МВФ не верит, что рост ВВП в Украине в ближайшие годы составит 5-7%, как это обещал премьер-министр Алексей Гончарук, утверждая, что рост не превысит 3%.
Вкладчик1234 написав:Члены Кабмина улетели в США на «активные переговоры» с МВФ
Есть и такое мнение:
Глава НБУ Смолий, первый заместитель главы НБУ Рожкова и заместитель главы НБУ Сологуб отбыли на ежегодные сборы МВФ и Мирового банка. Отдельно, туда же отбыла министр финансов Украины Маркарова. Заявления Зеленского и Гончарука о " ... делегации правительства и НБУ на переговоры с МВФ" типичная ложь и дезинформация. Ни о каких переговорах с МВФ о выделении кредитов даже речи не идет.
jump написав:За 9 місяців 2019 року Україна експортувала товарів на 33,03 мільярда доларів, а імпортувала на 38,87 мільярда доларів. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі в січні-вересні 2019 року перевищило минулорічний показник на 836 млн доларів і становило 5,84 млрд доларів.
А теперь объясните мне, как при всем при этом НБУ постоянно выкупает доллар на межбанке? Причем выкупает иногда даже больше чем заводят сюда нерезы под ОВГЗ? Ведь весь экспорт/импорт (ну ок, почти весь) идёт через межбанк - как покрывается такой огромный дефицит??
Вы это серьезно, или прикалываетесь? Не хочется вас обидеть, если я неправильно понял. Вы же фактически инвестор...