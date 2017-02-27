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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2477247824792480

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 293
Не нижче 24.50
53%
154
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
34
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 293
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:17

Межбанк очень робко начал рост.
Миняйло сравнялось с межбанком.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:23

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 59 960,04(61 896,33 − 1 936,29) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 8 992(4 520 + 4 472) млн.
Овернайти кредіт 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.

Загальна ліквідність 59 960,04 + 8 992 - 0 = 68 952,04(66 416,33 + 2 535,71(+ 3 312,23)) млн. гривень.

НБУ знову вчора нічого з валюти ні купував, та нічого не продавав. Ріст ліквідності забезпечили автономні чинники, додавши 2535,71 млн. грн. Забрали з оббігу готівки, додавши на коррахунки 1270,20 млн. грн. Та додали ліквідності на 1299,74. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Вчора повернули ПДВ на 369(702,5) млн гривень.

Загальна ліквідність виросла, і перевищила середнє значення. Коррахунки впали, та лишилися вище нормативу середньої ліквідності. Такі-так, - лепше гроші тримати хоч під якийсь відсоток на овернайтах ніж просто на коррахунках.

Ліквідность більша за середнє значення. Сьогодні ще й виплати з ОВДП наллють. Здається є гроші для закупівлі доляра за обсягом десь так-сяк...

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

ВО
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 16 жов, 2019 10:26, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:26

  zzzzzz написав:Межбанк очень робко начал рост.
Миняйло сравнялось с межбанком.


Вообще очень интересная ситуация, то наличка на гривну выше межбанка - то ниже последнего. Вопрос кому это выгодно, а еще более интересно кто этим всем управляет? Не верю, что валютчики как то сами не договариваясь (несмотря на рост межбанка) держат курс...
сосед
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:31

  сосед написав:
  zzzzzz написав:Межбанк очень робко начал рост.
Миняйло сравнялось с межбанком.


Вообще очень интересная ситуация, то наличка на гривну выше межбанка - то ниже последнего. Вопрос кому это выгодно, а еще более интересно кто этим всем управляет? Не верю, что валютчики как то сами не договариваясь (несмотря на рост межбанка) держат курс...

это два разных рынка, черный рынок индикативно ориентируется на межбанк но когда возникает дефицит наличной валюты, то может оторваться на гривну-две вверх (как было в 2015м). Тогда безналичную валюту продавали не всем, надо было предоставить в банк международные контракты, дополнительно в банке смотрели системный у вас бизнес или продажа воздуха. Я как раз был в похожей ситуации, компании больше 20 лет импортирует комплектующие и то были проблемы, носили в банк кучу документов о том что наш импорт реальный а не фикция. Естественно когда дефицит цена растёт. А чтобы ЧР был ниже межбанка не припомню.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 16 жов, 2019 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:33

  Яша написав:
  orest написав:Почему за 20 лет евро так и не смог реализовать свои амбиции
http://www.profinance.ru/news/2019/10/1 ... itsii.html

а Вы думали,что http://www.telegraph.co.uk напишет что-то другое в предверии брекзита?

Евро это был хайп 2000-х, лохов загнали в новую бумажку и постригли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 10:43

  Вкладчик1234 написав:Члены Кабмина улетели в США на «активные переговоры» с МВФ
Вечером 15 октября в США на переговоры с МВФ и другими финансовыми организациями отправилась украинская делегация. Об этом на своей странице в Facebook заявила министр финансов Оксана Маркарова.

«Следующие несколько дней будем проводить активные переговоры как со всеми IFIs, так и с коллегами из европейских Минфинов, американского казначейства и инвесторами», — написала она.

Ранее заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что переговоры Украины с МВФ о новой кредитной программе могут затормозиться из-за спора между государством и олигархом Игорем Коломойским за контроль над Приватбанком. Между тем, МВФ не верит, что рост ВВП в Украине в ближайшие годы составит 5-7%, как это обещал премьер-министр Алексей Гончарук, утверждая, что рост не превысит 3%.

https://inforesist.org/chleny-kabmina-uleteli-v-ssha-na-aktivnye-peregovory-s-mvf/

Надеюсь, зе-министры убедительные тезисы для переговоров выучили?
Например такой: "Месье. Же не манж па сис жур..." :lol:
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:15

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
07.10.2019 659,77 24,8676 0,25570 26,1486 -0,0075
08.10.2019 853,71 24,7070 -0,1605 26,1378 -0,0108
09.10.2019 773,92 24,7010 -0,0060 26,1281 -0,0097
10.10.2019 819,57 24,5306 -0,1704 26,1167 -0,0113
11.10.2019 675,92 24,5380 0,00750 26,1075 -0,0092

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,014757(+0,105802). Курс падав. Йшло донизу в середньому по 1.4757 копійки за добу. Це в 7,17 рази повільніше ніж росло на тому тижні!

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,009710(-0,011344). СерРічна падала на тижні в середньому по -0.9710 копійки за добу. Повільніше ніж на попередньому тижні.

Повні оберти МБ за тиждень - 3782,8961(4067,5934) млн. долярів. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 756,58(813,52) млн. Великі, хоча вони і меньші ніж на попередньому тижні. Та вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 601,83(597,71) млн, які перевищили планку в 600 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

Середньоарифметичні оберти за рік на добу по роках склали: 2015 - 336,12 млн.$, 2016 - 333,68 млн.$, 2017 - 297,67 млн.$, 2018 - 433,28 млн.$, 2019 - 601,83 млн.$. Хочу нагадати, що то є подвійний обсяг продажу тільки доляра на МБ.
Є цікавина - до 2017 оберти падали, а з 2018 ростуть і, в цьому році, вже майже в півтора рази більші за попередній рік!

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,107539. Вона на 5.07(5,93) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 24,848639.

Доляр вцілому дорожчий на 1,26(1.46) гривні від поточного його курсу. Купувати доляр має сенс. :!:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:27

  Dobrofey написав:Надеюсь, зе-министры убедительные тезисы для переговоров выучили?
Например такой: "Месье. Же не манж па сис жур..." :lol:

Если бене отдадут завтра приват, то эти переговоры что мертвому припарка.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.10.2019....................2484,8639
Доллар укрепился на 6 копеек.
Открылись на уровнях вчерашнего закрытия, на копейку расширив спред вниз. Выдержав 20-тиминутную паузу, пошли вверх рванным темпом. К 11-15 поднялись на 10 копеек и остановились. Немного постояв, отскочили на копейку и встретили время расчета справочного курса в состоянии покоя.
Анализа ликвидности пока нет. Если там будет что-то интересное, это попадет во второй выпуск новостей.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
11.10.2019
Усього, млн дол. США 388.6
Обороты пятницы ниже, чем были в четверг. Восстанавливаем традиции :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 11:40

  s0v7a написав:Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
11.10.2019 675,92 24,5380 0,00750 26,1075 -0,0092

почему цифры объема торгов другие?
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