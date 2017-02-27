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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2478247924802481

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 294
Не нижче 24.50
52%
154
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:03

Realist спасибо за развернутый ответ
Diego
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:01

  zzzzzz написав:
  orest написав:А ось трохи про світову і нашу економіку https://24tv.ua/prognoz_mvf_shhodo_svit ... e_n1219621


Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))


Почему номинального? темпы роста всегда показывают реальные. Ну и таблица в первоисточнике н.з.- European Economies: Real GDP, Consumer Prices, Current Account Balance, and Unemployment
lrs7719
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  #<1 ... 2478247924802481
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