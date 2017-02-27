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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:03
Realist спасибо за развернутый ответ
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Diego
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:01
zzzzzz написав:
Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))
Почему номинального? темпы роста всегда показывают реальные. Ну и таблица в первоисточнике н.з.- European Economies: Real GDP, Consumer Prices, Current Account Balance, and Unemployment
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lrs7719
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