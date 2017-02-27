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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:01
Почему номинального? темпы роста всегда показывают реальные. Ну и таблица в первоисточнике н.з.- European Economies: Real GDP, Consumer Prices, Current Account Balance, and Unemployment
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:55
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............16.10.2019............17.10.2019
дата розрахунку............15.10.2019............16.10.2019
Долар США...................2478,5759.............2483,5244
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на уровнях вчерашнего закрытия, на копейку расширив спред вниз. Выдержав 20-тиминутную паузу, пошли вверх рванным темпом. К 11-15 поднялись на 10 копеек и остановились. Немного постояв, отскочили на копейку и встретили время расчета справочного курса в состоянии покоя. Период обеденной стабильности встретили еще на копейку ниже. После обеда провалились сразу на 4 копейки, одновременно расширив спред, а перед самым определением официального курса опустились еще на копейку. Торги после обеда еще достаточно долго оставались активными.
В качестве предварительного итога торгов можно отметить рост котировок на 3 копейки. Рыжика ждать не будем.
Запоздавший анализ ликвидности не принес ничего интересного. Разве что суточные сертификаты удвоились, что может говорить о возвращении спокойствия.
Этот день в истории:
2017 - 2653.79 (-170)
2018 - 2793.00 (-310)
2016 - 2579.07
2015 - 2129.76
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:43
ОВДП
Як колись казав ДС - перечитайте ще раз Середньорічна-зважена, можно ворушачи губами. Там є таке: "Хочу нагадати, що то є подвійний обсяг продажу тільки доляра на МБ." А чому так, поміркуйте як воно було до літа 2018, або порийтесь в архівах форуму. Я на це питання вже відповідав.
Вибачаюсь. Помилився в верхньому посиланні. Виправив.
Банки продали на вторинному ринку ОВДП на 52,45 млн.грн.
Юрособи купили на 6,14 млн.грн.
І фізичні особи купили на 46,89 млн.грн.
Та, на останок, нерезиденти майже без змін продали 0,57 млн.грн.
Аукціон, та сьогодняшні виплати зʼявляться тільки завтра.
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 16 жов, 2019 16:07, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Сер 16 жов, 2019 15:45
У меня вопрос к знатокам, а что делает украинский банк с долларами, которые размещаются гражданами на депозитах (см. на графике рост $ депозитов в 2019)? Не похоже, что использует их для кредитования (см. падение $ кредитов).
У меня пока есть два предположения:
1) Покупка US Treasuries, но там доходность ниже, чем предлагается по депозиту:
2) Конвертация $ в грн. и покупка ОВГЗ.
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:22
Бинго! По большому счета все так и происходит!
Какие у этого процесса риски в случае черного лебедя?
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:51
Залили межбанк ожидаемо,на этой неделе выплаты в бюджет. Рист только на следующей может быть. Если не будет лебедей.
Завтра в 10:00
Живите своим умом!
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:15
Хм...
А коллеги слышали о валютной позиции банков?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:15
Завтра в 10:00 всё только начнется, а лебедь если и вылетит, то ближе к вечеру.
Бум ждать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 16 жов, 2019 17:36
завтра
Что будет завтра в 10 ?
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