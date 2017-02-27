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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2479248024812482>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 294
Не нижче 24.50
52%
154
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:03

Realist спасибо за развернутый ответ
Diego
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:01

  zzzzzz написав:
  orest написав:А ось трохи про світову і нашу економіку https://24tv.ua/prognoz_mvf_shhodo_svit ... e_n1219621


Самое смешное закопано очень глубоко. Просто многим лень это читать.
МВФ рисует рост номинального ВВП Украины . по 3% в год.
Но интересно другое. Драйвером роста номинального ВВП будет рост покупательсткой способности населения, ну и как не трудно догадаться а рост покупательской способности населения будет потому что растет номинальный ВВП - БИНГО ))))))


Почему номинального? темпы роста всегда показывают реальные. Ну и таблица в первоисточнике н.з.- European Economies: Real GDP, Consumer Prices, Current Account Balance, and Unemployment
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............16.10.2019............17.10.2019
дата розрахунку............15.10.2019............16.10.2019
Долар США...................2478,5759.............2483,5244
После полудня гривна отыграла чуть больше копейки.
Открылись на уровнях вчерашнего закрытия, на копейку расширив спред вниз. Выдержав 20-тиминутную паузу, пошли вверх рванным темпом. К 11-15 поднялись на 10 копеек и остановились. Немного постояв, отскочили на копейку и встретили время расчета справочного курса в состоянии покоя. Период обеденной стабильности встретили еще на копейку ниже. После обеда провалились сразу на 4 копейки, одновременно расширив спред, а перед самым определением официального курса опустились еще на копейку. Торги после обеда еще достаточно долго оставались активными.
В качестве предварительного итога торгов можно отметить рост котировок на 3 копейки. Рыжика ждать не будем.
Запоздавший анализ ликвидности не принес ничего интересного. Разве что суточные сертификаты удвоились, что может говорить о возвращении спокойствия.

Этот день в истории:
2017 - 2653.79 (-170)
2018 - 2793.00 (-310)

2016 - 2579.07
2015 - 2129.76
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:43

ОВДП

  xsh написав:
  s0v7a написав:Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
11.10.2019 675,92 24,5380 0,00750 26,1075 -0,0092

почему цифры объема торгов другие?


Як колись казав ДС - перечитайте ще раз Середньорічна-зважена, можно ворушачи губами. Там є таке: "Хочу нагадати, що то є подвійний обсяг продажу тільки доляра на МБ." А чому так, поміркуйте як воно було до літа 2018, або порийтесь в архівах форуму. Я на це питання вже відповідав.

Вибачаюсь. Помилився в верхньому посиланні. Виправив.

https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls

Банки продали на вторинному ринку ОВДП на 52,45 млн.грн.
Юрособи купили на 6,14 млн.грн.
І фізичні особи купили на 46,89 млн.грн.
Та, на останок, нерезиденти майже без змін продали 0,57 млн.грн.

Аукціон, та сьогодняшні виплати зʼявляться тільки завтра.

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Сер 16 жов, 2019 16:07, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:45

  zzzzzz написав:Без комментариев. Пусть каждый кто в теме делает выводы.Кстати, интересно почитать выводы уважаемых участников форума. Кто,что думает. У кого какие мысли ?


Зображення


У меня вопрос к знатокам, а что делает украинский банк с долларами, которые размещаются гражданами на депозитах (см. на графике рост $ депозитов в 2019)? Не похоже, что использует их для кредитования (см. падение $ кредитов).

У меня пока есть два предположения:
1) Покупка US Treasuries, но там доходность ниже, чем предлагается по депозиту: https://www.treasury.gov/resource-cente ... data=yield

2) Конвертация $ в грн. и покупка ОВГЗ.
Gold_Penny
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:22

  Gold_Penny написав:
  zzzzzz написав:Без комментариев. Пусть каждый кто в теме делает выводы.Кстати, интересно почитать выводы уважаемых участников форума. Кто,что думает. У кого какие мысли ?


Зображення


У меня вопрос к знатокам, а что делает украинский банк с долларами, которые размещаются гражданами на депозитах (см. на графике рост $ депозитов в 2019)? Не похоже, что использует их для кредитования (см. падение $ кредитов).

У меня пока есть два предположения:
1) Покупка US Treasuries, но там доходность ниже, чем предлагается по депозиту: https://www.treasury.gov/resource-cente ... data=yield

2) Конвертация $ в грн. и покупка ОВГЗ.


Бинго! По большому счета все так и происходит!

Какие у этого процесса риски в случае черного лебедя?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:51

Залили межбанк ожидаемо,на этой неделе выплаты в бюджет. Рист :mrgreen: только на следующей может быть. Если не будет лебедей.

Завтра в 10:00
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:15

  change_pm написав:
  Gold_Penny написав:
2) Конвертация $ в грн. и покупка ОВГЗ.


Бинго! По большому счета все так и происходит!

Какие у этого процесса риски в случае черного лебедя?

Хм...
А коллеги слышали о валютной позиции банков?
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:15

  zzzzzz написав:Завтра в 10:00
Завтра в 10:00 всё только начнется, а лебедь если и вылетит, то ближе к вечеру.
Бум ждать...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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завтра

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