да гуглил я это, но меня смущают какие-то плечи и самое главное подход, или неправильно понял или там нельзя например в обед было просто купить евро по 1,03 а когда захочу продать ? Там только нужно угадывать в какое именно время будет какой курс.
да гуглил я это, но меня смущают какие-то плечи и самое главное подход, или неправильно понял или там нельзя например в обед было просто купить евро по 1,03 а когда захочу продать ? Там только нужно угадывать в какое именно время будет какой курс.
Вы просто с наскока не разобрались. Вот здесь: http://noswap.ru/publ/25-1-0-135 одна девушка написала учебник в стиле "чтоб даже моя бабушка поняла" Если осилите и заинтересует, можете писать в личку, при возможности смогу подсказывать.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price
да гуглил я это, но меня смущают какие-то плечи и самое главное подход, или неправильно понял или там нельзя например в обед было просто купить евро по 1,03 а когда захочу продать ? Там только нужно угадывать в какое именно время будет какой курс.
Можно.
Торговля с плечом позволяет оперировать бОльшими суммами, чем вы располагаете. К примеру, у вас есть сто долларов, волатильность актива 10%, т.е. вы можете что-то купить на 100 долларов, и потом продать от 90 до 110 долларов, как повезет. И заработаете / потеряете до 10 долларов, а 90 долларов у вас все равно останутся. С плечом кратным 10, вы, имея 100 долларов, можете купить что-то на тысячу долларов, и потом продать от 900 до 1100, т.е. можно заработать в 10 раз больше, но и потерять - тоже