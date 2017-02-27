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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2479248024812482

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 295
Не нижче 24.50
53%
155
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:44

  SILVER_UA написав:Что будет завтра в 10 ?

ПБ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:01

  flyman написав:
  SILVER_UA написав:Что будет завтра в 10 ?

ПБ

Знакомый, любитель кошерного, поехал снимать депо
knoppixx
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:32

Палладий :shock:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:34

  zzzzzz написав:Палладий :shock:

давно хотел спросить, как и где купить металлы (нефть) виртуально ? чтобы можно было в любой момент продать.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:39

  SILVER_UA написав:
  zzzzzz написав:Палладий :shock:

давно хотел спросить, как и где купить металлы (нефть) виртуально ? чтобы можно было в любой момент продать.

Вэлкам на форекс.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:42

  vovan_prm написав:Вэлкам на форекс.

да гуглил я это, но меня смущают какие-то плечи и самое главное подход, или неправильно понял или там нельзя например в обед было просто купить евро по 1,03 а когда захочу продать ? Там только нужно угадывать в какое именно время будет какой курс.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:51

  SILVER_UA написав:
  vovan_prm написав:Вэлкам на форекс.

да гуглил я это, но меня смущают какие-то плечи и самое главное подход, или неправильно понял или там нельзя например в обед было просто купить евро по 1,03 а когда захочу продать ? Там только нужно угадывать в какое именно время будет какой курс.

Вы просто с наскока не разобрались.
Вот здесь: http://noswap.ru/publ/25-1-0-135
одна девушка написала учебник в стиле "чтоб даже моя бабушка поняла"
Если осилите и заинтересует, можете писать в личку, при возможности смогу подсказывать.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:54

  SILVER_UA написав:
  vovan_prm написав:Вэлкам на форекс.

да гуглил я это, но меня смущают какие-то плечи и самое главное подход, или неправильно понял или там нельзя например в обед было просто купить евро по 1,03 а когда захочу продать ? Там только нужно угадывать в какое именно время будет какой курс.


Можно.

Торговля с плечом позволяет оперировать бОльшими суммами, чем вы располагаете.
К примеру, у вас есть сто долларов, волатильность актива 10%, т.е. вы можете что-то купить на 100 долларов, и потом продать от 90 до 110 долларов, как повезет. И заработаете / потеряете до 10 долларов, а 90 долларов у вас все равно останутся.
С плечом кратным 10, вы, имея 100 долларов, можете купить что-то на тысячу долларов, и потом продать от 900 до 1100, т.е. можно заработать в 10 раз больше, но и потерять - тоже :)
sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:17

  SILVER_UA написав:Что будет завтра в 10 ?
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asti
 
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