RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2480248124822483

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 295
Не нижче 24.50
53%
155
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:38

  curiousobro написав:
  flyman написав:
  SILVER_UA написав:Что будет завтра в 10 ?

ПБ

Непонятно чего кипишовать.
Вроде ж не финал, будут ещё мурыжить долго.

чекаєм післяматчові пенальті
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16508
З нами з: 09.03.14
Подякував: 969 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2480248124822483
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1594, 1595, 1596
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15954 1913700
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 18:52
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6725 1463116
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 09:18
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
281 27902
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 15:52
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОКСІ БАНК (94)
16.10.2019 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.