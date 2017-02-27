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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:38
curiousobro написав: flyman написав: SILVER_UA написав:
Что будет завтра в 10 ?
ПБ
Непонятно чего кипишовать.
Вроде ж не финал, будут ещё мурыжить долго.
чекаєм післяматчові пенальті
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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