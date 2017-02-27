чекаєм післяматчові пенальті
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:38
чекаєм післяматчові пенальті
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:18
Да не будет завтра ровным счетом ничего конкретного.
Суд завтра проводит дебаты сторон. Конкретного решения вряд ли завтра стоит ожидать.
Хотя будет много разговоров, зрады-перемоги и т.д. - но новое врядли услышим.
Но курс скорее всего пойдет в тепленькие долины потому что вверх что-то не получается идти; даже несчастные 25 не могут осилить с прошлой недели.
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:21
То шо, знову в гривню? Пірнаймо?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:24
Не-не.
Вы как хотите. А я как-то обойдусь нынче - стрёмно как-то в перекупленной гривне даже одну ночь ночевать.
Просто кукл-спекуль будет еще выжимать невыжатое. Наверное
Додано: Сер 16 жов, 2019 21:37
А чем вам не такая стратегия приобретения валютных ОВГЗ на привлеченные валютные депозиты населения/бизнеса? Маржа есть, а рисков нет (дефолт государства рассматривать бессмысленно - банки в этом случае уж тем более будут освобождены от исполнения обязательств)
Додано: Сер 16 жов, 2019 22:10
... і будь тут мудрим ©
... щось Долярчика давно не було!
- а Долярчик вивчає/думає над цим...
... але, найкраще вирішення цієї проблемки розказують на 5:20 хв. цього ролика!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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