Додано: Сер 16 жов, 2019 22:27

asti написав: Realist написав: yama написав: Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя" Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя" Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту. Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту. Смотря как эти суммы заработаны - если вы судья или чиновник, которым за каждое дело/каждую подпись заносят по десятке/двадцатке/сотке зелени, тогда действительно смысла читать форум нет. А вот если вы эти деньги сами заработали особенно если зарабатываете с помощью различных манипуляций с деньгами/недвижимостью/ценными бумагами - форум может быть очень полезен даже если у вас миллионы негривен естественно//)) Смотря как эти суммы заработаны - если вы судья или чиновник, которым за каждое дело/каждую подпись заносят по десятке/двадцатке/сотке зелени, тогда действительно смысла читать форум нет. А вот если вы эти деньги сами заработали особенно если зарабатываете с помощью различных манипуляций с деньгами/недвижимостью/ценными бумагами - форум может быть очень полезен даже если у вас миллионы негривен естественно//))

в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезноену как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ...то мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный