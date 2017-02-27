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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:38
curiousobro написав: flyman написав: SILVER_UA написав:
Что будет завтра в 10 ?
ПБ
Непонятно чего кипишовать.
Вроде ж не финал, будут ещё мурыжить долго.
чекаєм післяматчові пенальті
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:18
hxbbgaf написав:
Ну, что, пристегиваем ремни? "Суд" в поддавки с вором и прощай, связь с цивилизованным миром?
Да не будет завтра ровным счетом ничего конкретного.
Суд завтра проводит дебаты сторон. Конкретного решения вряд ли завтра стоит ожидать.
Хотя будет много разговоров, зрады-перемоги и т.д. - но новое врядли услышим.
Но курс скорее всего пойдет в тепленькие долины потому что вверх что-то не получается идти; даже несчастные 25 не могут осилить с прошлой недели.
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Alex2007
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:21
Alex2007 написав: hxbbgaf написав:
Ну, что, пристегиваем ремни? "Суд" в поддавки с вором и прощай, связь с цивилизованным миром?
Но курс скорее всего пойдет в тепленькие долины потому что вверх что-то не получается идти; даже несчастные 25 не могут осилить с прошлой недели.
То шо, знову в гривню? Пірнаймо?!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:24
asti написав: Alex2007 написав: hxbbgaf написав:
Ну, что, пристегиваем ремни? "Суд" в поддавки с вором и прощай, связь с цивилизованным миром?
Но курс скорее всего пойдет в тепленькие долины потому что вверх что-то не получается идти; даже несчастные 25 не могут осилить с прошлой недели.
То шо, знову в гривню? Пірнаймо?!
Не-не.
Вы как хотите. А я как-то обойдусь нынче - стрёмно как-то в перекупленной гривне даже одну ночь ночевать.
Просто кукл-спекуль будет еще выжимать невыжатое. Наверное
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:37
Gold_Penny написав:
2) Конвертация $ в грн. и покупка ОВГЗ.
А чем вам не такая стратегия приобретения валютных ОВГЗ на привлеченные валютные депозиты населения/бизнеса? Маржа есть, а рисков нет (дефолт государства рассматривать бессмысленно - банки в этом случае уж тем более будут освобождены от исполнения обязательств)
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:10
... щось Долярчика давно не було!
- а Долярчик вивчає/думає над цим...
... але, найкраще вирішення цієї проблемки розказують на 5:20 хв. цього ролика!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Сер 16 жов, 2019 22:27
asti написав: Realist написав: yama написав:
Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"
Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту.
Смотря как эти суммы заработаны - если вы судья или чиновник, которым за каждое дело/каждую подпись заносят по десятке/двадцатке/сотке зелени, тогда действительно смысла читать форум нет. А вот если вы эти деньги сами заработали особенно если зарабатываете с помощью различных манипуляций с деньгами/недвижимостью/ценными бумагами - форум может быть очень полезен даже если у вас миллионы негривен естественно//))
в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное
ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ... Э
то мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Додано: Сер 16 жов, 2019 23:15
yama написав:
в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное
ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ... Э
то мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный
более того складывается мнение что основная часть участников оперирует суммами до $5000 (по содержанию постов). как можно имея эквивалент киевской хаты хранить его в резаной бумаге ?
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Додано: Чет 17 жов, 2019 01:57
С киевской хатой много мороки.
А резаная бумага даёт больший прОцент, ещё и укрепляется, падла!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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