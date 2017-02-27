hxbbgaf написав:Ну, что, пристегиваем ремни? "Суд" в поддавки с вором и прощай, связь с цивилизованным миром?
Да не будет завтра ровным счетом ничего конкретного. Суд завтра проводит дебаты сторон. Конкретного решения вряд ли завтра стоит ожидать. Хотя будет много разговоров, зрады-перемоги и т.д. - но новое врядли услышим. Но курс скорее всего пойдет в тепленькие долины потому что вверх что-то не получается идти; даже несчастные 25 не могут осилить с прошлой недели.
Gold_Penny написав:2) Конвертация $ в грн. и покупка ОВГЗ.
А чем вам не такая стратегия приобретения валютных ОВГЗ на привлеченные валютные депозиты населения/бизнеса? Маржа есть, а рисков нет (дефолт государства рассматривать бессмысленно - банки в этом случае уж тем более будут освобождены от исполнения обязательств)
yama написав:Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"
Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту.
Смотря как эти суммы заработаны - если вы судья или чиновник, которым за каждое дело/каждую подпись заносят по десятке/двадцатке/сотке зелени, тогда действительно смысла читать форум нет. А вот если вы эти деньги сами заработали особенно если зарабатываете с помощью различных манипуляций с деньгами/недвижимостью/ценными бумагами - форум может быть очень полезен даже если у вас миллионы негривен естественно//))
в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ... Это мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama написав: в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ... Это мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный
более того складывается мнение что основная часть участников оперирует суммами до $5000 (по содержанию постов). как можно имея эквивалент киевской хаты хранить его в резаной бумаге ?
Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд. https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0 По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.