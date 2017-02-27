yama написав:

в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ...Это мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный