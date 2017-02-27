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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2482248324842485>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 296
Не нижче 24.50
53%
156
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:05

  hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.

А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным? :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:18

  buratinyo написав:
  hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.

А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным? :mrgreen:

Максимум - сделают ещё один задёрг вверх с последующей коррекцией вниз )))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:26

  zzzzzz написав:Блокування українських портів Азовського моря: значне посилення під прикриттям штормів

https://www.blackseanews.net/read/15634 ... AilrFQUw1Y

Війна по всіх фронтах триває...
Таким чином кремляді тиснуть, щоб скоріше Лугандон впарити за формулою Штайнмаєра
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:31

нбу

вчера нбу продавал\покупал или тишина была ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:33

  SILVER_UA написав:вчера нбу продавал\покупал или тишина была ?

Вчера Нацбанка не было. Сегодня с утра уже немного покупал по 24,73.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 09:34

  buratinyo написав:
  hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.

А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным? :mrgreen:

НБУ на 10 минут сделает курс гривны к доллару 1 к 2 миллиардам, и вернет эту 1 гривну назад Коломойскому в долларах на 2 миллиарда, как он и просил )))
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:06

Хозсуд, который должен был рассмотреть иск о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам, "заминировали"
Хозяйственный суд Киева в 10:30 четверга планировал перейти к последней стадии рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврате им акций – судебным дебатам, однако в 9:45 поступило сообщение о минировании суда.
В настоящее время в суде проходят проверки, на его территорию никого не пропускают, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:09

  zzzzzz написав:
Хозсуд, который должен был рассмотреть иск о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам, "заминировали"
Хозяйственный суд Киева в 10:30 четверга планировал перейти к последней стадии рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврате им акций – судебным дебатам, однако в 9:45 поступило сообщение о минировании суда.
В настоящее время в суде проходят проверки, на его территорию никого не пропускают, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Новость - бомба! :lol:
Любопытный
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ...
Это мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный

... люто плюсую!!!
- тут наші думки - збігаються на всі 100%!
  Moneta написав:складывается мнение что основная часть участников оперирует суммами до $5000 (по содержанию постов). как можно имея эквивалент киевской хаты хранить его в резаной бумаге ?

... дійсно..... тримати еквівалент квартири в грн - це, мабуть, лише одиниці можуть так ризикувати...
- а більшість - купує нерухомість... - бо тримати ВЕСЬ ЧАС у дУлярах - теж не є айс!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

http://www.profinance.ru/news/2019/10/1 ... ukami.html

Даже в США Федрезерв не смог позволить себе поднять стоимость кредитования выше 2.5% в этом цикле. В других развитых странах пространства для снижения ставок еще меньше.
lrs7719
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