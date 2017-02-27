hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд. https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0 По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.
А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным?
hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд. https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0 По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.
А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным?
Максимум - сделают ещё один задёрг вверх с последующей коррекцией вниз )))
hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд. https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0 По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.
А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным?
НБУ на 10 минут сделает курс гривны к доллару 1 к 2 миллиардам, и вернет эту 1 гривну назад Коломойскому в долларах на 2 миллиарда, как он и просил )))
Хозсуд, который должен был рассмотреть иск о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам, "заминировали" Хозяйственный суд Киева в 10:30 четверга планировал перейти к последней стадии рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврате им акций – судебным дебатам, однако в 9:45 поступило сообщение о минировании суда. В настоящее время в суде проходят проверки, на его территорию никого не пропускают, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Хозсуд, который должен был рассмотреть иск о возврате акций ПриватБанка экс-владельцам, "заминировали" Хозяйственный суд Киева в 10:30 четверга планировал перейти к последней стадии рассмотрения иска экс-акционеров ПриватБанка (Киев) Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о нарушениях в ходе национализации банка и возврате им акций – судебным дебатам, однако в 9:45 поступило сообщение о минировании суда. В настоящее время в суде проходят проверки, на его территорию никого не пропускают, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
yama написав:в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ... Это мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный
... люто плюсую!!! - тут наші думки - збігаються на всі 100%!
Moneta написав:складывается мнение что основная часть участников оперирует суммами до $5000 (по содержанию постов). как можно имея эквивалент киевской хаты хранить его в резаной бумаге ?
... дійсно..... тримати еквівалент квартири в грн - це, мабуть, лише одиниці можуть так ризикувати... - а більшість - купує нерухомість... - бо тримати ВЕСЬ ЧАС у дУлярах - теж не є айс!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!