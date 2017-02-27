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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 10:42
lrs7719 написав:
http://www.profinance.ru/news/2019/10/16/butz-mirovye-politiki-razrushayut-ekonomiku-sobstvennymi-rukami.html Даже в США Федрезерв не смог позволить себе поднять стоимость кредитования выше 2.5% в этом цикле. В других развитых странах пространства для снижения ставок еще меньше.
ойро вверх!!
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rustaman
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