В последние месяцы многие эксперты отмечали быстрый рост числа государств, которым инвесторам фактически приходится платить за право одолжить им деньги. И вот к этому так называемому «клубу сабзиро» недавно неожиданно присоединилась Греция – страна, которая еще несколько лет назад находилась в центре европейского долгового кризиса.



В прошлую среду Афины привлекли 487.5 млн. евро, выпустив векселя со сроком погашения через 13 недель и доходностью -0.02%, тогда как как два месяца назад аналогичные бумаги были проданы по ставке 0.01% годовых. Это говорит о том, что Греция наряду с такими странами, как Ирландия, Италия и Испания, стала одним из главных бенефициаров сверхмягкой монетарной политики ЕЦБ и усиления страхов по поводу глобальной рецессии.



Для Греции, европейской страны с самой высокой долговой нагрузкой, которая в 2012 г. провела самую масштабную в историю реструктуризацию облигаций и была на грани вылета из еврозоны, это беспрецедентный поворот. Теперь же, после нескольких лет стимулирующей политики ЕЦБ, регион столкнулся с совершенно другой проблемой – быстрым распространением отрицательных процентных ставок, которые снижают стоимость заимствования для правительств, но больно бьют по банковским вкладчикам, пенсионным фондам и страховщикам.



Инвесторам теперь надо платить уже и Греции за право дать ей в долг



По словам Джона Дэя, управляющего портфелем долговых инструментов в Newton Investment Management, этот шаг стал «еще одним симптомом» наблюдающейся в мире тенденции «погони за доходностью, особенно в номинированных в евро облигациях». При этом еще совсем недавно греческие краткосрочные госбумаги оставались одними из немногих в сегменте европейских суверенных долговых инструментов, предлагающих положительную доходность.



«Финансовое положение Греции остается достаточно шатким, страна по-прежнему сильно уязвима к замедлению экономики, − отметил Дэй. – И нынешние ставки по греческим госбондам не отражают эти риски».



Уход Греции на территорию отрицательных ставок произошел после того, как ЕЦБ опустил депозитную ставку еще глубже в отрицательную область и заявил о намерении возобновить количественное смягчение. Инвесторы также ожидают фискальных стимулов со стороны правительств европейских стран, поскольку способность мер монетарной полити