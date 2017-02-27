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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 24832484248524862487>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 296
Не нижче 24.50
53%
156
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:42

  lrs7719 написав:http://www.profinance.ru/news/2019/10/16/butz-mirovye-politiki-razrushayut-ekonomiku-sobstvennymi-rukami.html

Даже в США Федрезерв не смог позволить себе поднять стоимость кредитования выше 2.5% в этом цикле. В других развитых странах пространства для снижения ставок еще меньше.

ойро вверх!!
rustaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 17 жов, 2019 11:55, всього редагувалось 3 разів.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Yuri_61 написав:покупка нерезами ОВГЗ


Отбросить это и будет не так и пессимистично ...
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:12

  Долярчик написав:
  yama написав:в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ...
Это мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный

... люто плюсую!!!
- тут наші думки - збігаються на всі 100%!
  Moneta написав:складывается мнение что основная часть участников оперирует суммами до $5000 (по содержанию постов). как можно имея эквивалент киевской хаты хранить его в резаной бумаге ?

... дійсно..... тримати еквівалент квартири в грн - це, мабуть, лише одиниці можуть так ризикувати...
- а більшість - купує нерухомість... - бо тримати ВЕСЬ ЧАС у дУлярах - теж не є айс!
Але ж нерези заводять сюди сотні мільйонів баксів, міняють їх на гривню і купують чомусь ОВДП, а не скуповують квартири під'їздами!
Чому? Робіть висновки//)) :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:13

  Yuri_61 написав:так вляпаться с баксом
фейл полнейший
16 грн за 1 бакс сейчас ЭОК (без учёта дефицита торгового баланса)
вот такой фейл для все тут нас ожидает вполне при благоприятствующих условиях для Украины (высокие цены на пшеницу, сталь, химудобрения), покупка нерезами ОВГЗ и т.п.
16 грн ну пусть плюс 1 грн за отрицательный торговый баланс плюс 1 грн за отсутствие транзита газа через Украину в 2020 году (не договорятся 100%)
Плюс 1 грн за формулу,
итого 19 грн за бакс красная цена
воот такой нежданчик для нетерпеливых жадных до бакса пессимистов, которые так любят прыгать в последний вагон
аленизм вот так и выглядит

ну почему же вляпаться? Кто тебе поверил, может успеть выгодно продать по 24,7
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:13

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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:25

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
17.10.2019..............2472,024
Гривна укрепилась на 11.5 копеек.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Немного потоптавшись на месте, к 11 часам снизились на 4 копейки. К 11-30 сузили спред снизу на копейку и так продержались до 12. С 12 на копейку приподнялись.
Гривна в первой половине торгов продемонстрировала укрепление, несмотря на паническое ожидание катастрофических решений суда по Привату. Стоит признать, что на рынке действует множество более сильных курсообразующих факторов, чем новости из телевизора.

НБУ вчера интервенций не проводил.
Коррсчета выросли за счет операций казначейства. В противовес слабенько сыграло повышение объема суточных сертификатов.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
15.10.2019
Усього, млн дол. США 309.1
Во вторник, после длинных выходных, торги оказались не слишком активными. Впрочем, учитывая режим понедельника, можно признать объем нормальным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:29

  rustaman написав:
  lrs7719 написав:http://www.profinance.ru/news/2019/10/16/butz-mirovye-politiki-razrushayut-ekonomiku-sobstvennymi-rukami.html

Даже в США Федрезерв не смог позволить себе поднять стоимость кредитования выше 2.5% в этом цикле. В других развитых странах пространства для снижения ставок еще меньше.

ойро вверх!!

На чём? Все подзабыли уже про Грецию и страсти вокруг её долга?
А тем временем:
В последние месяцы многие эксперты отмечали быстрый рост числа государств, которым инвесторам фактически приходится платить за право одолжить им деньги. И вот к этому так называемому «клубу сабзиро» недавно неожиданно присоединилась Греция – страна, которая еще несколько лет назад находилась в центре европейского долгового кризиса.

В прошлую среду Афины привлекли 487.5 млн. евро, выпустив векселя со сроком погашения через 13 недель и доходностью -0.02%, тогда как как два месяца назад аналогичные бумаги были проданы по ставке 0.01% годовых. Это говорит о том, что Греция наряду с такими странами, как Ирландия, Италия и Испания, стала одним из главных бенефициаров сверхмягкой монетарной политики ЕЦБ и усиления страхов по поводу глобальной рецессии.

Для Греции, европейской страны с самой высокой долговой нагрузкой, которая в 2012 г. провела самую масштабную в историю реструктуризацию облигаций и была на грани вылета из еврозоны, это беспрецедентный поворот. Теперь же, после нескольких лет стимулирующей политики ЕЦБ, регион столкнулся с совершенно другой проблемой – быстрым распространением отрицательных процентных ставок, которые снижают стоимость заимствования для правительств, но больно бьют по банковским вкладчикам, пенсионным фондам и страховщикам.

Инвесторам теперь надо платить уже и Греции за право дать ей в долг

По словам Джона Дэя, управляющего портфелем долговых инструментов в Newton Investment Management, этот шаг стал «еще одним симптомом» наблюдающейся в мире тенденции «погони за доходностью, особенно в номинированных в евро облигациях». При этом еще совсем недавно греческие краткосрочные госбумаги оставались одними из немногих в сегменте европейских суверенных долговых инструментов, предлагающих положительную доходность.

«Финансовое положение Греции остается достаточно шатким, страна по-прежнему сильно уязвима к замедлению экономики, − отметил Дэй. – И нынешние ставки по греческим госбондам не отражают эти риски».

Уход Греции на территорию отрицательных ставок произошел после того, как ЕЦБ опустил депозитную ставку еще глубже в отрицательную область и заявил о намерении возобновить количественное смягчение. Инвесторы также ожидают фискальных стимулов со стороны правительств европейских стран, поскольку способность мер монетарной полити
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:34

  buratinyo написав:
  hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.

А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным? :mrgreen:


В случае положительного решения суда в пользу Коломойского, государство обязано вернут Коломойскому акции банка. После этого НБУ обязано изъять введенную в банк докапитализацию в размере 155,3 млрд. гривен, что приведет "Приватбанк" к краху и банкротству. После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.Тысячи вкладчиков хлынут на улицу, вопреки всей социологии и телевизору. Никаких кредитов Украина не получит, что неминуемо запустит механизм политического и экономического кризиса.
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Все вірно, запускайте, даю добро))
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