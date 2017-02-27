hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд. https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0 По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.
А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным?
Помню, ИВК в интервью Гордону говрил, что не получил от государства сиволическую 1 грн за Приват. Вот это тоже может быть аргументом в суде, типа договор признать недействительным)
hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд. https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0 По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.
А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным?
В случае положительного решения суда в пользу Коломойского, государство обязано вернут Коломойскому акции банка. После этого НБУ обязано изъять введенную в банк докапитализацию в размере 155,3 млрд. гривен, что приведет "Приватбанк" к краху и банкротству. После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.Тысячи вкладчиков хлынут на улицу, вопреки всей социологии и телевизору. Никаких кредитов Украина не получит, что неминуемо запустит механизм политического и экономического кризиса.
кто объявит банк банкротом ? а есть ли вариант не объявлять банк банкротом ? Приват не сможет выплачивать деньги после изъятия этой докапитализации которая являеться ОВГЗ - то есть никак не ликвидными деньгами . Или эти ОВГЗ приват продавал ??? на вторичке или за счет прибыли % от ОВГЗ выплывал ? Беня говорит что эти ОВГЗ которыми провели докапитализацию это формальность без которой банк работал и будет работать дальше
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Хозяйственный суд Киева приостановил производство в деле по иску бывших акционеров о признании недействительным договора купли-продажи "ПриватБанка". Об этом со ссылкой на информированный источник сообщают "Українські Новини".
"Судья Шкурдова вчера приняла решение о приостановлении производства по этому делу до рассмотрения другого дела, которое не рассматривается Хозяйственным судом. Пока не будет рассмотрено другое дело, это дело не будет рассматриваться", - сообщил источник.