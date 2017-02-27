greenozon написав:

buratinyo написав: hxbbgaf написав: Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд.

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0

По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля. Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд.По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.

А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным? А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным?

После этого НБУ обязано изъять введенную в банк докапитализацию в размере 155,3 млрд. гривен, что приведет "Приватбанк" к краху и банкротству.

В случае положительного решения суда в пользу Коломойского, государство обязано вернут Коломойскому акции банка.После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.Тысячи вкладчиков хлынут на улицу, вопреки всей социологии и телевизору. Никаких кредитов Украина не получит, что неминуемо запустит механизм политического и экономического кризиса.