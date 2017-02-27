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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2484248524862487>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 296
Не нижче 24.50
53%
156
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.

Вот интересно, которое ЭТО писало вообще имеет представление об акциях?
Когда и кто их печатал? Все акции десятки лет в бездокументарной форме, откуда вылазят эти писуны?
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:44

  greenozon написав:
  buratinyo написав:
  hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.

А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным? :mrgreen:


Помню, ИВК в интервью Гордону говрил, что не получил от государства сиволическую 1 грн за Приват. Вот это тоже может быть аргументом в суде, типа договор признать недействительным)
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:45

  greenozon написав:
  buratinyo написав:
  hxbbgaf написав:Призывают к 10:30 выходить под хоз. суд.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1057851.0
По сути, это решение знаменательное - продажные судьи, продажная власть, правящий страной беня, который wanted во всем цивилизованном мире, и изоляция страны или хоть видимость света в коннце тоннеля.

А что будет, если сегодня договор о продаже Приватбанка Коломойским за одну гривну признают таки не действительным? :mrgreen:


В случае положительного решения суда в пользу Коломойского, государство обязано вернут Коломойскому акции банка. После этого НБУ обязано изъять введенную в банк докапитализацию в размере 155,3 млрд. гривен, что приведет "Приватбанк" к краху и банкротству. После этого акции банка не будут стоить даже той бумаги на которой они напечатаны.Тысячи вкладчиков хлынут на улицу, вопреки всей социологии и телевизору. Никаких кредитов Украина не получит, что неминуемо запустит механизм политического и экономического кризиса.
кто объявит банк банкротом ? а есть ли вариант не объявлять банк банкротом ? Приват не сможет выплачивать деньги после изъятия этой докапитализации которая являеться ОВГЗ - то есть никак не ликвидными деньгами . Или эти ОВГЗ приват продавал ??? на вторичке или за счет прибыли % от ОВГЗ
выплывал ? Беня говорит что эти ОВГЗ которыми провели докапитализацию это формальность без которой банк работал и будет работать дальше
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:46

  rustaman написав:
  lrs7719 написав:http://www.profinance.ru/news/2019/10/16/butz-mirovye-politiki-razrushayut-ekonomiku-sobstvennymi-rukami.html

Даже в США Федрезерв не смог позволить себе поднять стоимость кредитования выше 2.5% в этом цикле. В других развитых странах пространства для снижения ставок еще меньше.

ойро вверх!!


пост был не об этом вообще
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:47

После вчерашнего погашения портфель нерезов упал на 0,9 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:53

Суд приостановил рассмотрение производства по иску о незакон

Хозяйственный суд Киева приостановил производство в деле по иску бывших акционеров о признании недействительным договора купли-продажи "ПриватБанка". Об этом со ссылкой на информированный источник сообщают "Українські Новини".

"Судья Шкурдова вчера приняла решение о приостановлении производства по этому делу до рассмотрения другого дела, которое не рассматривается Хозяйственным судом. Пока не будет рассмотрено другое дело, это дело не будет рассматриваться", - сообщил источник.
https://112.ua/ekonomika/sud-priostanov ... 11429.html
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 11:53

Нормально так Фунт прыгает.
В начале сентбяря был 1,20 сегодня 1,30
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:08

  zzzzzz написав:После вчерашнего погашения портфель нерезов упал на 0,9 млрд.грн

что слышно на вторичке? продают или покупают?

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:14

  zzzzzz написав:Нормально так Фунт прыгает.
В начале сентбяря был 1,20 сегодня 1,30


Фунт полез вверх, потому что брекзит со сделкой - договорились.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kbadoo написав:Фунт полез вверх, потому что брекзит со сделкой - договорились

жаль, что кроме Киева это фунт в Украине не ликвиден. На 1,2 взял бы точно.
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