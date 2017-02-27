... ага....
- ДумайТЕ!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ага....
- ДумайТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:38
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... так, і перестаньте нагнітати на приват!
- там скоро гривнедепо закінчується.... - а мені ще кредитку на 50К гасити....
- так що - циц!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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