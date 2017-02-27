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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2484248524862487

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 296
Не нижче 24.50
53%
156
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 296
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Але ж нерези заводять сюди сотні мільйонів баксів, міняють їх на гривню і купують чомусь ОВДП, а не скуповують квартири під'їздами!
Чому? Робіть висновки//))

... ага....
- ДумайТЕ! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:38

  greenozon написав:asti
ліквідність + дохідність? :)
якось так//)) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... так, і перестаньте нагнітати на приват!
- там скоро гривнедепо закінчується.... - а мені ще кредитку на 50К гасити....
- так що - циц! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 2484248524862487
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