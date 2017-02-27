якось так//))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:38
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 17 жов, 2019 12:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... так, і перестаньте нагнітати на приват!
- там скоро гривнедепо закінчується.... - а мені ще кредитку на 50К гасити....
- так що - циц!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 17 жов, 2019 13:10
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 62 731,59(59 960,04 + 2 771,55) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 9 651(8 992 + 659) млн.
Овернайти кредіт 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.
Загальна ліквідність 62 731,59 + 9 651 - 0 = 72 382,59(68 952,04 + 3 430,55(+ 2 535,71)) млн. гривень.
НБУ вчора вже третій день поспіль нічого з валюти ні купував, та нічого не продавав. Ріст ліквідності забезпечили автономні чинники, додавши 3 430,55 млн. грн. Забрали з оббігу зовсім трошки готівки, додавши на коррахунки 66,41 млн. грн. Та додали ліквідності на 3366,67. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Сюди увійщли розрахунки за аукціон та вчорашні виплати по ОВДП. Також вчора повернули ПДВ на 93,1(369) млн гривень.
Загальна ліквідність виросла, і перевищує середнє значення. Коррахунки також виросли, і вони вище нормативу середньої ліквідності.
Ліквідность більша за середнє значення. Здається є гроші для закупівлі доляра за обсягом десь так-сяк... Та завтра останній щедрий, аж під 16,5 відсотків, аукціон НБУ з двотижневого регулювання ліквідності. Не дивлячись на те, що завтра ввечері повернеться 45 655 млн.грн. додаткової ліквідності, та на останньому аукціоні ОВДП зріс попит на короткострокове розміщення!
Першоджерела:
ВО
PS
НБУ без змін.
Банки зменшили ОВДП на 244581,84 − 243862,12 = 719,72 млн.грн.
Юрособи полегшали на 19479,36 − 19421,96 = 57,4 млн.грн.
Фізичні загубили на 3576,02 − 3512,46 = 63,56 млн.грн.
Та, на останок, нерезиденти ВТРАТИЛИ ще 95755,14 − 94860,81 = 894,33 млн.грн.
PPS
НБУ хибить! Мав на 4 день після встановлення нового значення середнього нормативу ліквідності опублікувати нові значення, та сьогодні вже пʼята доба, а даних все нема.
Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Чет 17 жов, 2019 13:40
я так зромів. що доходність бондів ФРС не пішла догори, отже долар буде слабшати... і вуаля ... євро дійсно росте ... мабуть завтра трохи злию, обміняю на $ та їх на депо закину.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 17 жов, 2019 13:49
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:01
а як щодо "курс росте на вихідні", тобто бакс відкупити в понеділок
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Незрозуміла реакція міжбанку, справу по привату заморозили.
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:24
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Додано: Чет 17 жов, 2019 14:35
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