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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2484248524862487

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 297
Не нижче 24.50
53%
157
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 297
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:38

  greenozon написав:asti
ліквідність + дохідність? :)
якось так//)) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 12:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

... так, і перестаньте нагнітати на приват!
- там скоро гривнедепо закінчується.... - а мені ще кредитку на 50К гасити....
- так що - циц! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:10

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 62 731,59(59 960,04 + 2 771,55) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 9 651(8 992 + 659) млн.
Овернайти кредіт 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.

Загальна ліквідність 62 731,59 + 9 651 - 0 = 72 382,59(68 952,04 + 3 430,55(+ 2 535,71)) млн. гривень.

НБУ вчора вже третій день поспіль нічого з валюти ні купував, та нічого не продавав. Ріст ліквідності забезпечили автономні чинники, додавши 3 430,55 млн. грн. Забрали з оббігу зовсім трошки готівки, додавши на коррахунки 66,41 млн. грн. Та додали ліквідності на 3366,67. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Сюди увійщли розрахунки за аукціон та вчорашні виплати по ОВДП. Також вчора повернули ПДВ на 93,1(369) млн гривень.

Загальна ліквідність виросла, і перевищує середнє значення. Коррахунки також виросли, і вони вище нормативу середньої ліквідності.

Ліквідность більша за середнє значення. Здається є гроші для закупівлі доляра за обсягом десь так-сяк... Та завтра останній щедрий, аж під 16,5 відсотків, аукціон НБУ з двотижневого регулювання ліквідності. Не дивлячись на те, що завтра ввечері повернеться 45 655 млн.грн. додаткової ліквідності, та на останньому аукціоні ОВДП зріс попит на короткострокове розміщення!

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
НБУ без змін.
Банки зменшили ОВДП на 244581,84 − 243862,12 = 719,72 млн.грн.
Юрособи полегшали на 19479,36 − 19421,96 = 57,4 млн.грн.
Фізичні загубили на 3576,02 − 3512,46 = 63,56 млн.грн.
Та, на останок, нерезиденти ВТРАТИЛИ ще 95755,14 − 94860,81 = 894,33 млн.грн.

PPS
НБУ хибить! Мав на 4 день після встановлення нового значення середнього нормативу ліквідності опублікувати нові значення, та сьогодні вже пʼята доба, а даних все нема.

Хай щастить.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:40

  lrs7719 написав:
  rustaman написав:
  lrs7719 написав:http://www.profinance.ru/news/2019/10/16/butz-mirovye-politiki-razrushayut-ekonomiku-sobstvennymi-rukami.html

Даже в США Федрезерв не смог позволить себе поднять стоимость кредитования выше 2.5% в этом цикле. В других развитых странах пространства для снижения ставок еще меньше.

ойро вверх!!


пост был не об этом вообще

я так зромів. що доходність бондів ФРС не пішла догори, отже долар буде слабшати... і вуаля ... євро дійсно росте ... мабуть завтра трохи злию, обміняю на $ та їх на депо закину.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 13:49

  flyman написав:мабуть завтра трохи злию, обміняю на $ та їх на депо закину.

завтра ты еще не получишь всего эффекта от повышения, по моим наблюдениям евро всегда ниже кросс курса в обменках или кассах банка на сдачу.
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:01

  SILVER_UA написав:
  flyman написав:мабуть завтра трохи злию, обміняю на $ та їх на депо закину.

завтра ты еще не получишь всего эффекта от повышения, по моим наблюдениям евро всегда ниже кросс курса в обменках или кассах банка на сдачу.

а як щодо "курс росте на вихідні", тобто бакс відкупити в понеділок
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:а як щодо "курс росте на вихідні", тобто бакс відкупити в понеділок

что касаемо бакса, то ситуация противоположная, он быстрее реагирует на всякие движения. Нужно будет постоянно сидеть считать кросс
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Незрозуміла реакція міжбанку, справу по привату заморозили.
twin
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:24

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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 14:35

  twin написав:Незрозуміла реакція міжбанку, справу по привату заморозили.

Длинные ОВГЗ не берут. И МВФ не даст, пока не будет четкого ответа с Приватом.
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