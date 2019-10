Додано: Чет 17 жов, 2019 13:40

rustaman написав: lrs7719 написав: http://www.profinance.ru/news/2019/10/16/butz-mirovye-politiki-razrushayut-ekonomiku-sobstvennymi-rukami.html



Даже в США Федрезерв не смог позволить себе поднять стоимость кредитования выше 2.5% в этом цикле. В других развитых странах пространства для снижения ставок еще меньше. http://www.profinance.ru/news/2019/10/16/butz-mirovye-politiki-razrushayut-ekonomiku-sobstvennymi-rukami.html

ойро вверх!! ойро вверх!!



пост был не об этом вообще пост был не об этом вообще

я так зромів. що доходність бондів ФРС не пішла догори, отже долар буде слабшати... і вуаля ... євро дійсно росте ... мабуть завтра трохи злию, обміняю на $ та їх на депо закину. я так зромів. що доходність бондів ФРС не пішла догори, отже долар буде слабшати... і вуаля ... євро дійсно росте ... мабуть завтра трохи злию, обміняю на $ та їх на депо закину.

