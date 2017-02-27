дуже багато всього закрутилось включно із імічментом Трампу
ймовірно чекають новин із Делаверу по ПБ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
дуже багато всього закрутилось включно із імічментом Трампу
ймовірно чекають новин із Делаверу по ПБ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:49
Відвідав КІБанк (каса):
-Долар на продаж є? (24,95 вчора було 25,00)
-Ні.
-???
-Можливо після вихідних завезуть.
-А під депо?
-Вирішуйте з фахівцем.
(У фахівця):
-Під депо мона? (стовб по сер. січня 2020)
-Мона...
У нас на районі - це кращий курс.
Останній вагон Час покаже...
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:51
Чіткої відповіді не буде
Додано: Чет 17 жов, 2019 14:54
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з............17.10.2019...........18.10.2019
дата розрахунку...........16.10.2019...........17.10.2019
Долар США..................2483,5244............2473,3852
После полудня доллар отыграл чуть больше копейки.
Открылись на копейку ниже вчерашнего закрытия. Немного потоптавшись на месте, к 11 часам снизились на 4 копейки. К 11-30 сузили спред снизу на копейку и так продержались до 12. С 12 на копейку приподнялись. Перед обедом выросли ще на 3 копейки и остановились на отметке вчерашнего закрытия. После обеда выяснилось, что валюты на всех чуть-чуть не хватает, и начался уверенный рост котировок, уже без значительных оборотов. Ко времени фиксации официального курса в 15-30 выросли на 10 копеек. Т.к. утром на МБ был замечен регулятор, не исключено, что вечерний рост не вполне отражает нынешний баланс.
Этот день в истории:
2017 - 2648.43 (-175)
2018 - 2791.68 (-318)
2016 - 2578.31
2015 - 2129.76
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:41
... за крок до перевороту думок ©
... м-даааааааа.....
- що то сьогодні "магнітні бурі"?
... цілий день, що тут на форумі, а що на роботі - скукотааааааа....
п. с.
.... а наступного тижня не тільки гривнедепо закінчується, а й долародепо....
- якщо з гривневим депо знаю що робити, то з долародепо є варіанти:
1)- перекласти на рік всі?
2)- забити 100-доларовий стовпець на рік, а все решта перекинути на інше депо(до листопада-січня), а там чекати на ріст, який навряд-чи буде?
3)- зняти всі і купити доларового товару для мого бізнесу?
- так я це депо і розраховував під бізнес, але думав, що на цей момент, залізу на гуртівнях в борг хоч на 1000дол.... - а торгівля така, що заліз, лише на 200....
- мораль-
- ще ніколи долари не були таким непотребом, як на моменті!
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:44
Для початку купіть касовий апарат, поки ціни не стрибнули
Зе підписав закон
Додано: Чет 17 жов, 2019 15:53
подожать до января 2020 г и продать все баксы, а вырученую гривну на 6 месячное депо
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:04
Додано: Чет 17 жов, 2019 16:20
... стратегічний стратег©®™)))
... коли він його підписав?
- думаю, що протягом року, його(закон) змінять!
... в мене є великі сумніви, щодо січневого ту-зе-муна доляра
- але, і сам найбільше схиляюсь до свого варіанту номер 2)
- а виручену гривню, можу кидати не лише на 6 місяців, а й на 3-4-5-6-7-8-9 місяців!(отак набив стовпців)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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