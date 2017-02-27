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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2486248724882489

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 299
Не нижче 24.50
53%
159
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:09

  zzzzzz написав:Сибарит
Портфель нерезов за вчера ( после погашения ) уменьшился на 900 млн.грн.
Может нерезы пошли на выход ? ( некоторые )

Нет, это было плановое погашение ОГЗВ, выпущеный в июне.
shramko82
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:33

  shramko82 написав:
  zzzzzz написав:Сибарит
Портфель нерезов за вчера ( после погашения ) уменьшился на 900 млн.грн.
Может нерезы пошли на выход ? ( некоторые )

Нет, это было плановое погашение ОГЗВ, выпущеный в июне.

Я знаю что это было погашение 4-х месячных ОВГЗ.
В июне нерезы активно заходили. И покупали разные бумаги. Вот самый короткий выпуск погасился, теоретически можно на выход.

Что-бы быть точным надо подождать неделю, может нерезы перевложатся в новые выпуски.

ПДВ сегодня на 405 млн налили.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 17 жов, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:01

twin
Просто хотів запитати, навіщо Долярчику касовий апарат. Для того щоб що? :)
Angelo77
 
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