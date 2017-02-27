Нет, это было плановое погашение ОГЗВ, выпущеный в июне.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:09
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:33
Я знаю что это было погашение 4-х месячных ОВГЗ.
В июне нерезы активно заходили. И покупали разные бумаги. Вот самый короткий выпуск погасился, теоретически можно на выход.
Что-бы быть точным надо подождать неделю, может нерезы перевложатся в новые выпуски.
ПДВ сегодня на 405 млн налили.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 17 жов, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:01
twin
Просто хотів запитати, навіщо Долярчику касовий апарат. Для того щоб що?
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