Нет, это было плановое погашение ОГЗВ, выпущеный в июне.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:09
Додано: Чет 17 жов, 2019 17:33
Я знаю что это было погашение 4-х месячных ОВГЗ.
В июне нерезы активно заходили. И покупали разные бумаги. Вот самый короткий выпуск погасился, теоретически можно на выход.
Что-бы быть точным надо подождать неделю, может нерезы перевложатся в новые выпуски.
ПДВ сегодня на 405 млн налили.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 17 жов, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:01
twin
Просто хотів запитати, навіщо Долярчику касовий апарат. Для того щоб що?
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:17
в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ...
Это мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный[/quote]
Зря вы так думаете.
Польза форума для всех, в т.ч. и для тех кто имеет в распоряжении значительные суммы в десятки и сотни тысяч долларов в следующем:
1.Всегда свежие финансовые ( и не только) новости подганяют, т.е. есть возможность держать руку на пульсе событий в экономике.
2.Иногда появляется инфо о том - куда бегут олени, и есть возможность на свой вкус - либо присоединиться к стаду, либо поиграть в противоход, против толпы.
3.Конечно ,точно угадать момент закупки, либо слива валюты - нереально, очень редко получается на дне, и никогда на пике, но более менее совершить рациональное действие с помощью форума можно.
4.Еще бы меньше яда было бы от учасников - когда чел не угадал с курсами - вообще было бы отлично, а то так очень редко пишут о своих реальных сделках,в опасении наразиться на неразумные насмешки. Знал бы прикуп жил бы в Сочи, нечего стесняться собственных удач,равно как и ошибок. Я вот в последний раз написал,что взял 4 тыс. евро по 26-30 в обменках, хотя понимал,что если через пару дней курс упадет, будут подкалывать. Сейчас вот я добирал пару тысяч уже по 27-50, упадет так упадет, ну и фиг с ним, но расчитываю на то, что разрешение ситуации с британцамаи позитивно повлияет на евро-доллар.
5.В последние месяцы относительно мало хамов на форуме,т.е. есть возможность высказать свое мнение и послушать другие мнения, даже если они в корне не совпадают с собственными.
Додано: Чет 17 жов, 2019 18:19
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:32
ОВДП vs курс
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:47
Да, накуралесили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 17 жов, 2019 19:48
Валютных ОВГЗ минфин больше не выпускает?
Кстати, "про вовка промовка", тему валютных вкладов немного осветили в этом видео (с 12-й минуты):
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:10
Странная ситуация была сегодня на межбанке.
С утра, по слухам, НБУ выкупил под 40 лямов, а вечером, если верить UBR, вышел Сити Банк и купил 15 млн на пустом уже рынке, чем и вздернул курс. Вопрос, почему эти нерезы, для которых судя по всему и тарился Сити, спали почти весь день и очухались только к вечеру? Фон тем более был хороший - Коломойскому дали откоша уже и в нашем суде, руда и кукуруза в цене, пшеница дорожает...
И, что важно, этот рост подхватил черный рынок, ранее на этой и прошлой неделях такие колебания большей частью игнорировавший - в Киеве продажа доллара на вечер вплотную приблизилась к уровню 25,00 за доллар (24,95-97..)//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 17 жов, 2019 20:24
asti
Может банк ранее не мог выполнить заявку. Интернет-банкинг завис ))
Живите своим умом!
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