Додано: Чет 17 жов, 2019 18:17

asti написав: Realist написав: yama написав: Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя" Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя" Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту. Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту. Смотря как эти суммы заработаны - если вы судья или чиновник, которым за каждое дело/каждую подпись заносят по десятке/двадцатке/сотке зелени, тогда действительно смысла читать форум нет. А вот если вы эти деньги сами заработали особенно если зарабатываете с помощью различных манипуляций с деньгами/недвижимостью/ценными бумагами - форум может быть очень полезен даже если у вас миллионы негривен естественно//)) Смотря как эти суммы заработаны - если вы судья или чиновник, которым за каждое дело/каждую подпись заносят по десятке/двадцатке/сотке зелени, тогда действительно смысла читать форум нет. А вот если вы эти деньги сами заработали особенно если зарабатываете с помощью различных манипуляций с деньгами/недвижимостью/ценными бумагами - форум может быть очень полезен даже если у вас миллионы негривен естественно//))

в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезноену как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ...то мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный[/quote]Зря вы так думаете.Польза форума для всех, в т.ч. и для тех кто имеет в распоряжении значительные суммы в десятки и сотни тысяч долларов в следующем:1.Всегда свежие финансовые ( и не только) новости подганяют, т.е. есть возможность держать руку на пульсе событий в экономике.2.Иногда появляется инфо о том - куда бегут олени, и есть возможность на свой вкус - либо присоединиться к стаду, либо поиграть в противоход, против толпы.3.Конечно ,точно угадать момент закупки, либо слива валюты - нереально, очень редко получается на дне, и никогда на пике, но более менее совершить рациональное действие с помощью форума можно.4.Еще бы меньше яда было бы от учасников - когда чел не угадал с курсами - вообще было бы отлично, а то так очень редко пишут о своих реальных сделках,в опасении наразиться на неразумные насмешки. Знал бы прикуп жил бы в Сочи, нечего стесняться собственных удач,равно как и ошибок. Я вот в последний раз написал,что взял 4 тыс. евро по 26-30 в обменках, хотя понимал,что если через пару дней курс упадет, будут подкалывать. Сейчас вот я добирал пару тысяч уже по 27-50, упадет так упадет, ну и фиг с ним, но расчитываю на то, что разрешение ситуации с британцамаи позитивно повлияет на евро-доллар.5.В последние месяцы относительно мало хамов на форуме,т.е. есть возможность высказать свое мнение и послушать другие мнения, даже если они в корне не совпадают с собственными.