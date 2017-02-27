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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2487248824892490>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 299
Не нижче 24.50
53%
159
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:09

  zzzzzz написав:Сибарит
Портфель нерезов за вчера ( после погашения ) уменьшился на 900 млн.грн.
Может нерезы пошли на выход ? ( некоторые )

Нет, это было плановое погашение ОГЗВ, выпущеный в июне.
shramko82
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 17:33

  shramko82 написав:
  zzzzzz написав:Сибарит
Портфель нерезов за вчера ( после погашения ) уменьшился на 900 млн.грн.
Может нерезы пошли на выход ? ( некоторые )

Нет, это было плановое погашение ОГЗВ, выпущеный в июне.

Я знаю что это было погашение 4-х месячных ОВГЗ.
В июне нерезы активно заходили. И покупали разные бумаги. Вот самый короткий выпуск погасился, теоретически можно на выход.

Что-бы быть точным надо подождать неделю, может нерезы перевложатся в новые выпуски.

ПДВ сегодня на 405 млн налили.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 17 жов, 2019 18:02, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:01

twin
Просто хотів запитати, навіщо Долярчику касовий апарат. Для того щоб що? :)
Angelo77
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:17

  asti написав:
  Realist написав:
  yama написав:Жоден з варіантів не дає жодних гарантій в разі настання " чорного лебідя"
Ви мені зараз так песимістично розповідаєте про суми в кілька сотень тисяч доларів. Якщо б я мав їх, думаю читати цей форум не було би змісту.
Смотря как эти суммы заработаны - если вы судья или чиновник, которым за каждое дело/каждую подпись заносят по десятке/двадцатке/сотке зелени, тогда действительно смысла читать форум нет. А вот если вы эти деньги сами заработали особенно если зарабатываете с помощью различных манипуляций с деньгами/недвижимостью/ценными бумагами - форум может быть очень полезен даже если у вас миллионы негривен естественно//))
в жизни не поверю что для тех кто уже заработал сколь либо значимый капитал (а не $5000-10000) здесь можно найти что либо полезное :) ну как бы если ты умеешь " манипулировать " и уже на манипулировал ... то эти знания у тебя уже как бы есть . ( мы не говорим свалилось в наследство , выиграл в лоторею ) Чем на манипулировал тем и дальше будешь манипулировать и не будешь светить схемы на форуме что бы не плодить конкурентов , ибо любая ниша она не безгранична . Может какую техническую мелочь не подскажут менеджеры в банках , как где-то избежать какой-то комиссии ... тут подскажут , но в целом ...
Это мое субъективное мнение , как и каждый пост на форуме любого субъективный[/quote]


Зря вы так думаете.
Польза форума для всех, в т.ч. и для тех кто имеет в распоряжении значительные суммы в десятки и сотни тысяч долларов в следующем:

1.Всегда свежие финансовые ( и не только) новости подганяют, т.е. есть возможность держать руку на пульсе событий в экономике.
2.Иногда появляется инфо о том - куда бегут олени, и есть возможность на свой вкус - либо присоединиться к стаду, либо поиграть в противоход, против толпы.
3.Конечно ,точно угадать момент закупки, либо слива валюты - нереально, очень редко получается на дне, и никогда на пике, но более менее совершить рациональное действие с помощью форума можно.
4.Еще бы меньше яда было бы от учасников - когда чел не угадал с курсами - вообще было бы отлично, а то так очень редко пишут о своих реальных сделках,в опасении наразиться на неразумные насмешки. Знал бы прикуп жил бы в Сочи, нечего стесняться собственных удач,равно как и ошибок. Я вот в последний раз написал,что взял 4 тыс. евро по 26-30 в обменках, хотя понимал,что если через пару дней курс упадет, будут подкалывать. Сейчас вот я добирал пару тысяч уже по 27-50, упадет так упадет, ну и фиг с ним, но расчитываю на то, что разрешение ситуации с британцамаи позитивно повлияет на евро-доллар.
5.В последние месяцы относительно мало хамов на форуме,т.е. есть возможность высказать свое мнение и послушать другие мнения, даже если они в корне не совпадают с собственными.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 18:19

Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге разбил выплату 11 миллиардов дивидендов на 5 этапов
Наблюдательный совет ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог", мажоритарным акционером которого является крупнейшая сталелитейная компания ArcelorMittal, определил сроки выплаты дивидендов в общей сумме 10,85 млрд грн, или 2,81 грн на одну простую именную акцию.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на официальную информацию предприятия в системе Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает БизнесЦензор.

В соответствии с решением набсовета от 15 октября текущего года выплата дивидендов будет произведена в период с 4 ноября 2019 года по 9 марта 2020 года – согласно ст. 30 закона Украины "Об акционерных обществах".


Сроки выплат дивидендов:
первая часть – до 29 ноября 2019 года,
вторая часть – до 27 декабря 2019 года,
третья часть – до 31 января 2020 года,
четвертая часть – до 28 февраля 2020 года
пятая часть – до 27 марта 2020 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:32

ОВДП vs курс
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:47

  greenozon написав:ОВДП vs курс
http://prntscr.com/pkpfkf
Да, накуралесили...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 19:48

  zРадио написав:
  Gold_Penny написав:2) Конвертация $ в грн. и покупка ОВГЗ.


А чем вам не такая стратегия приобретения валютных ОВГЗ на привлеченные валютные депозиты населения/бизнеса? Маржа есть, а рисков нет (дефолт государства рассматривать бессмысленно - банки в этом случае уж тем более будут освобождены от исполнения обязательств)


Валютных ОВГЗ минфин больше не выпускает?
Кстати, "про вовка промовка", тему валютных вкладов немного осветили в этом видео (с 12-й минуты):

  Ірина_ написав:Колеги, рекомендуємо до перегляду!

https://www.youtube.com/watch?v=GppBMlYyPLs
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З повагою)))
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:10

Странная ситуация была сегодня на межбанке.
С утра, по слухам, НБУ выкупил под 40 лямов, а вечером, если верить UBR, вышел Сити Банк и купил 15 млн на пустом уже рынке, чем и вздернул курс. Вопрос, почему эти нерезы, для которых судя по всему и тарился Сити, спали почти весь день и очухались только к вечеру? Фон тем более был хороший - Коломойскому дали откоша уже и в нашем суде, руда и кукуруза в цене, пшеница дорожает...
И, что важно, этот рост подхватил черный рынок, ранее на этой и прошлой неделях такие колебания большей частью игнорировавший - в Киеве продажа доллара на вечер вплотную приблизилась к уровню 25,00 за доллар (24,95-97..)//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 20:24

asti
Может банк ранее не мог выполнить заявку. Интернет-банкинг завис ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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