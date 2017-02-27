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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:05
Маркарова: "Прогноз від Міжнародного валютного фонду, Світового банку. Скоро буде прогноз від Кабінету міністрів, Міністерство економіки зараз готує. Ми бачимо, що в усіх цих прогнозах і в прогнозах Національного банку курс на наступний рік, прогноз, зміцнився. ... Ми зараз дочекаємося, коли буде поданий Міністерством економіки прогноз, і відповідно до нього будемо міняти бюджет".
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:17
Вполне возможно.
Я отметил действия НБУ не потому, что он купил больше всех, а потому, что он регулятор. Если завтра подтвердятся его покупки, получится, что без него на рынке был баланс или даже избыток валюты. Это не зависит от состава покупателей и продавцов на рынке. Если даже какие-то нерезы пошли на выход, они в баланс вписались.
ЗЫ Я не пытаюсь наезжать на НБУ, его стратегия кажется мне вполне адекватной и соответствующей интересам экономики. Просто пытаюсь рисовать картину, сложившуюся на рынке.
Весь вопрос в том, можно ли верить?
Сумма выглядит слишком большой для того времени, когда начался рост.
Что заставляет игроков в конце сессии пинать Рыжика, я не знаю.
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:21
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