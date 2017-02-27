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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:05
Маркарова: "Прогноз від Міжнародного валютного фонду, Світового банку. Скоро буде прогноз від Кабінету міністрів, Міністерство економіки зараз готує. Ми бачимо, що в усіх цих прогнозах і в прогнозах Національного банку курс на наступний рік, прогноз, зміцнився. ... Ми зараз дочекаємося, коли буде поданий Міністерством економіки прогноз, і відповідно до нього будемо міняти бюджет".
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:17
Вполне возможно.
Я отметил действия НБУ не потому, что он купил больше всех, а потому, что он регулятор. Если завтра подтвердятся его покупки, получится, что без него на рынке был баланс или даже избыток валюты. Это не зависит от состава покупателей и продавцов на рынке. Если даже какие-то нерезы пошли на выход, они в баланс вписались.
ЗЫ Я не пытаюсь наезжать на НБУ, его стратегия кажется мне вполне адекватной и соответствующей интересам экономики. Просто пытаюсь рисовать картину, сложившуюся на рынке.
Весь вопрос в том, можно ли верить?
Сумма выглядит слишком большой для того времени, когда начался рост.
Что заставляет игроков в конце сессии пинать Рыжика, я не знаю.
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:21
"Странная ситуация", "Интернет-банкинг завис" - Просто в Нью-Йорке утро пришло, это ж Ситибанк. Поступила команда тянуть. Кого там волнует, клюет или уже не клюет. Или им нужно было звонить в НБУ спрашивать разрешения? А те им типа "ой извините, у нас после 13:00 с межбанка не принято забирать, приходите завтра - когда ваши боссы еще будут спать".
Востаннє редагувалось Angelo77 в Чет 17 жов, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 17 жов, 2019 21:34
Иностранные пассажиры выходят из ОВГЗ.
Додано: Чет 17 жов, 2019 22:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
В течении 2-х дней на 25,50 на продажу.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Чет 17 жов, 2019 22:13
Возможно. На наличке. Ненадолго. Если какие-то нерезы решили сойти на полустанке - ничего. Миллиард - не показатель! Посмотрим что нерезы во вторник скажут//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 17 жов, 2019 22:18
Я опять таки не вижу поводов для серьезного роста курса на ближайшую перспективу. С другой стороны, курс 24,ХХ является достаточно привлекательным для покупок, так что вполне возможен переход на уровень 25+//)
Прошу не забывать, что НБУ сегодня выкупал валюту с утра и немало. А завтра практически последний день рассчетов по налогам. Так что можем открыться высоко, а потом пойти вниз. Не вижу серьезных драйверов для роста//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 17 жов, 2019 22:22
Возможно чуть выше..75,с откатом на 25,50,т.есть новый уровень.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: Чет 17 жов, 2019 22:49
Гагарин на вечер 25,87/25,05.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Чет 17 жов, 2019 22:55
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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