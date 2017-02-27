Додано: Чет 17 жов, 2019 21:17

zzzzzz написав: Сибарит

Портфель нерезов за вчера ( после погашения ) уменьшился на 900 млн.грн.

Может нерезы пошли на выход ? ( некоторые ) Портфель нерезов за вчера ( после погашения ) уменьшился на 900 млн.грн.Может нерезы пошли на выход ? ( некоторые )

asti написав: а вечером, если верить UBR, вышел Сити Банк и купил 15 млн на пустом уже рынке, чем и вздернул курс. а вечером, если верить UBR, вышел Сити Банк и купил 15 млн на пустом уже рынке, чем и вздернул курс.

Вполне возможно.Я отметил действия НБУ не потому, что он купил больше всех, а потому, что он регулятор. Если завтра подтвердятся его покупки, получится, что без него на рынке был баланс или даже избыток валюты. Это не зависит от состава покупателей и продавцов на рынке. Если даже какие-то нерезы пошли на выход, они в баланс вписались.ЗЫ Я не пытаюсь наезжать на НБУ, его стратегия кажется мне вполне адекватной и соответствующей интересам экономики. Просто пытаюсь рисовать картину, сложившуюся на рынке.Весь вопрос в том, можно ли верить?Сумма выглядит слишком большой для того времени, когда начался рост.Что заставляет игроков в конце сессии пинать Рыжика, я не знаю.