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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2487248824892490

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 299
Не нижче 24.50
53%
159
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 299
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:05

Маркарова: "Прогноз від Міжнародного валютного фонду, Світового банку. Скоро буде прогноз від Кабінету міністрів, Міністерство економіки зараз готує. Ми бачимо, що в усіх цих прогнозах і в прогнозах Національного банку курс на наступний рік, прогноз, зміцнився. ... Ми зараз дочекаємося, коли буде поданий Міністерством економіки прогноз, і відповідно до нього будемо міняти бюджет". https://www.rbc.ua/ukr/news/byudzhet-20 ... 35542.html
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:17

  zzzzzz написав:Сибарит
Портфель нерезов за вчера ( после погашения ) уменьшился на 900 млн.грн.
Может нерезы пошли на выход ? ( некоторые )

Вполне возможно.
Я отметил действия НБУ не потому, что он купил больше всех, а потому, что он регулятор. Если завтра подтвердятся его покупки, получится, что без него на рынке был баланс или даже избыток валюты. Это не зависит от состава покупателей и продавцов на рынке. Если даже какие-то нерезы пошли на выход, они в баланс вписались.

ЗЫ Я не пытаюсь наезжать на НБУ, его стратегия кажется мне вполне адекватной и соответствующей интересам экономики. Просто пытаюсь рисовать картину, сложившуюся на рынке.

  asti написав:а вечером, если верить UBR, вышел Сити Банк и купил 15 млн на пустом уже рынке, чем и вздернул курс.

Весь вопрос в том, можно ли верить?
Сумма выглядит слишком большой для того времени, когда начался рост.
Что заставляет игроков в конце сессии пинать Рыжика, я не знаю.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:21

  zzzzzz написав:asti
Может банк ранее не мог выполнить заявку. Интернет-банкинг завис ))

"Странная ситуация", "Интернет-банкинг завис" - Просто в Нью-Йорке утро пришло, это ж Ситибанк. Поступила команда тянуть. Кого там волнует, клюет или уже не клюет. Или им нужно было звонить в НБУ спрашивать разрешения? А те им типа "ой извините, у нас после 13:00 с межбанка не принято забирать, приходите завтра - когда ваши боссы еще будут спать". :)
Востаннє редагувалось Angelo77 в Чет 17 жов, 2019 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 21:34

  Angelo77 написав:
  zzzzzz написав:asti
Может банк ранее не мог выполнить заявку. Интернет-банкинг завис ))

"Странная ситуация", "Интернет-банкинг завис" - Просто в Нью-Йорке утро пришло, это ж Ситибанк. Поступила команда тянуть. Кого там волнует, клюет или уже не клюет.

Иностранные пассажиры выходят из ОВГЗ.
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В течении 2-х дней на 25,50 на продажу.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:13

  avoska220 написав:В течении 2-х дней на 25,50 на продажу.
Возможно. На наличке. Ненадолго. Если какие-то нерезы решили сойти на полустанке - ничего. Миллиард - не показатель! Посмотрим что нерезы во вторник скажут//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:18

Я опять таки не вижу поводов для серьезного роста курса на ближайшую перспективу. С другой стороны, курс 24,ХХ является достаточно привлекательным для покупок, так что вполне возможен переход на уровень 25+//)
Прошу не забывать, что НБУ сегодня выкупал валюту с утра и немало. А завтра практически последний день рассчетов по налогам. Так что можем открыться высоко, а потом пойти вниз. Не вижу серьезных драйверов для роста//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:22

  asti написав:
  avoska220 написав:В течении 2-х дней на 25,50 на продажу.
Возможно. На наличке. Ненадолго. Если какие-то нерезы решили сойти на полустанке - ничего. Миллиард - не показатель! Посмотрим что нерезы во вторник скажут//))

Возможно чуть выше..75,с откатом на 25,50,т.есть новый уровень.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:49

Гагарин на вечер 25,87/25,05.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 22:55

  ЛАД написав:Гагарин на вечер 25,87/25,05.
Думаю, с утра будет выше...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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