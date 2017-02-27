Зеленський ініціює запровадження дворічного мораторію на перевірки ФОПів
Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки.
В Офісі Президента відбулися консультації з експертами, представниками підприємців, народними депутатами та представниками Кабінету Міністрів з метою формування спільної позиції щодо політики стосовно малих підприємців. Глава держави відгукнувся на заклики представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів, що запроваджують використання РРО та електронний чек. Як зазначила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, протестні настрої викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців стосовно норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями та перекручуванням. Вона наголосила, що згадані закони спрямовані не проти фізичних осіб – підприємців, а проти великого бізнесу, який оформлює свою діяльність як групу ФОПів, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків. Юлія Ковалів повідомила, що підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів за шалені гроші, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі на пристрій безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба. Заступник керівника Офісу Президента пояснила, що електронні чеки для ФОПів запровадять лише з 2021 року. «Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють», – наголосила Юлія Ковалів.
Зареєструватися Глава держави доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім «ризикових», на зразок ювелірного бізнесу. Також Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами Володимира Зеленського, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена. Володимир Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу. На думку Президента, це дозволить полегшити умови ведення бізнесу для малих підприємців і водночас сприятиме ефективній боротьбі з тими великими компаніями, які використовують спрощену систему оподаткування для ухилення від сплати податків. Джерело: https://www.golovbukh.ua/news/18424-zel ... evrki-fopv
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:Зеленський ініціює запровадження дворічного мораторію на перевірки ФОПів
Володимир Зеленський ініціює запровадження мораторію на перевірки фізичних осіб – підприємців усіх категорій, крім «ризикових», терміном на два роки.
В Офісі Президента відбулися консультації з експертами, представниками підприємців, народними депутатами та представниками Кабінету Міністрів з метою формування спільної позиції щодо політики стосовно малих підприємців. Глава держави відгукнувся на заклики представників малого бізнесу, які вийшли з протестами проти законів, що запроваджують використання РРО та електронний чек. Як зазначила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, протестні настрої викликані здебільшого поганою поінформованістю підприємців стосовно норм ухвалених парламентом законів, а також навмисними маніпуляціями та перекручуванням. Вона наголосила, що згадані закони спрямовані не проти фізичних осіб – підприємців, а проти великого бізнесу, який оформлює свою діяльність як групу ФОПів, тим самим зменшуючи обсяг сплати податків. Юлія Ковалів повідомила, що підприємців лякають необхідністю придбання касових апаратів за шалені гроші, хоча насправді такого обов’язку немає – достатньо буде завантажити собі на пристрій безкоштовний додаток, який надасть Державна фіскальна служба. Заступник керівника Офісу Президента пояснила, що електронні чеки для ФОПів запровадять лише з 2021 року. «Тому ті, хто лякають малих підприємців штрафами за невидачу електронного чека вже з нового року, просто вводять людей в оману або відверто маніпулюють», – наголосила Юлія Ковалів.
Зареєструватися Глава держави доручив запровадити мораторій на перевірки ФОПів на два роки – для всіх категорій, крім «ризикових», на зразок ювелірного бізнесу. Також Державна податкова служба повинна надати вже з 1 січня 2020 року додаток для електронних чеків для безкоштовного тестування всім охочим. За словами Володимира Зеленського, це необхідно для того, щоб підприємці встигли пристосуватися до змін у законодавстві Президент також виступив за те, щоб протягом першого року дії закону відповідальність за неправильне ведення звітів була пом’якшена. Володимир Зеленський запропонував створити Координаційну раду малих підприємців для опрацювання пропозицій з покращення умов для бізнесу. На думку Президента, це дозволить полегшити умови ведення бізнесу для малих підприємців і водночас сприятиме ефективній боротьбі з тими великими компаніями, які використовують спрощену систему оподаткування для ухилення від сплати податків. Джерело: https://www.golovbukh.ua/news/18424-zel ... evrki-fopv
Почалися "відкати" як по землі, так і по інших законах. Добрий-злий поліцейський))) Дивно, але представники малого бізнеcу все одно залишилися незадоволеними! Бо норма про кешбек залишилася!
За 6 місяців в Україні закрилось 100 молочних ферм – тваринники готуються до відкриття ринка землі
Фермери вирізають поголів’я та акумулюють кошти, щоб зберегти земельний банк після запуску ринку землі сільськогосподарського призначення.
Про це повідомляє Асоціація виробників молока.
"За останні 6 місяців Україна щомісяця втрачає по 2-3 тис. корів в промисловому виробництві. Це близько 100 середніх ферм, які уже закрились. В результаті, виробництво молока зменшилось на 166 тис. т. Такими темпами ми ризикуємо залишитись без українського молока та втратити головну бюджетоутворюючу галузь", - зауважила віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк.
За її словами, таку ситуацію спричинила риторика Уряду про терміновий запуск ринку землі сільськогосподарського призначення.
Проте, за таких запропонованих непрозорих умов та відсутності державної підтримки для тваринників, фермери фактично "згортають" молочне скотарство і акумулюють кошти, адже молочно-товарна ферма не може існувати без земельного банку, який забезпечує кормову базу, тому що ринок кормів в Україні відсутній, стверджує Лавренюк.
Як повідомляється, українці ризикують втратити близько 3,6 млрд грн відрахувань в бюджет та 12% робочих місць в аграрному секторі, які дає молочне скотарство.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов підтвердив, що питання впровадження ринку землі має безпосередній вплив на розвиток молочного сектору.
"Той дизайн реформи ринку землі, який пропонує Уряд вигідний для великих агрохолдингів, оскільки містить обмеження в 200 тис. га в одні руки. Якщо у нас будуть такі підприємства, які зможуть об’єднати таку кількість ріллі, це будуть найбільші латифундії в світі.
А враховуючи те, що у крупних холдингах і кількість зайнятих спеціалістів, і додана вартість нижча ніж у тих, хто обробляє менше 50 тис. га землі, холдинги не будуть займатись молочним тваринництвом", - підкреслив Соколов.
Як зазначено, внаслідок суттєвого скорочення виробництва молока, Україна більше не в змозі забезпечити себе "молочкою" власного виробництва і купує її у сусідів. За аналітичними даними АВМ, з вересня Україна уже імпортувала на 33% більше масла та на 77% більше твердого сиру.
Це підтвердив голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський: "Спілка молочних підприємств прогнозує, що в цьому році буде імпортовано 20 тис. т сирів, що фактично становить 18-20% від загального споживання".
athena1 написав:Почалися "відкати" як по землі, так і по інших законах.
Это типичный развод с указом про якобы смягчение закона об РРО. Сначала зажимают тисками одно место, потом чуть ослабляют зажим, и спрашивают - тебе стало лучше ? На что Долярчик радостно кивает головой, ему действительно стало лучше.
Вообще первый раз в жизни вижу закон об обязательном применении того чего нет.
По словам Южаниной, которая была ответственной за эту тему прошлые пять лет, никаких электронных РРО нет в природе, они только разрабатываются, планируются, и как в реальности будут работать никто не знает, в том числе и зеленые депутаты, которые проголосовали за введение того, чего нет, но уже обозначили за это штрафы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.