RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2489249024912492>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:56

За 6 місяців в Україні закрилось 100 молочних ферм – тваринники готуються до відкриття ринка землі

Фермери вирізають поголів’я та акумулюють кошти, щоб зберегти земельний банк після запуску ринку землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє Асоціація виробників молока.

"За останні 6 місяців Україна щомісяця втрачає по 2-3 тис. корів в промисловому виробництві. Це близько 100 середніх ферм, які уже закрились. В результаті, виробництво молока зменшилось на 166 тис. т. Такими темпами ми ризикуємо залишитись без українського молока та втратити головну бюджетоутворюючу галузь", - зауважила віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк.

За її словами, таку ситуацію спричинила риторика Уряду про терміновий запуск ринку землі сільськогосподарського призначення.

Проте, за таких запропонованих непрозорих умов та відсутності державної підтримки для тваринників, фермери фактично "згортають" молочне скотарство і акумулюють кошти, адже молочно-товарна ферма не може існувати без земельного банку, який забезпечує кормову базу, тому що ринок кормів в Україні відсутній, стверджує Лавренюк.

Як повідомляється, українці ризикують втратити близько 3,6 млрд грн відрахувань в бюджет та 12% робочих місць в аграрному секторі, які дає молочне скотарство.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов підтвердив, що питання впровадження ринку землі має безпосередній вплив на розвиток молочного сектору.

"Той дизайн реформи ринку землі, який пропонує Уряд вигідний для великих агрохолдингів, оскільки містить обмеження в 200 тис. га в одні руки. Якщо у нас будуть такі підприємства, які зможуть об’єднати таку кількість ріллі, це будуть найбільші латифундії в світі.

А враховуючи те, що у крупних холдингах і кількість зайнятих спеціалістів, і додана вартість нижча ніж у тих, хто обробляє менше 50 тис. га землі, холдинги не будуть займатись молочним тваринництвом", - підкреслив Соколов.

Як зазначено, внаслідок суттєвого скорочення виробництва молока, Україна більше не в змозі забезпечити себе "молочкою" власного виробництва і купує її у сусідів. За аналітичними даними АВМ, з вересня Україна уже імпортувала на 33% більше масла та на 77% більше твердого сиру.

Це підтвердив голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський: "Спілка молочних підприємств прогнозує, що в цьому році буде імпортовано 20 тис. т сирів, що фактично становить 18-20% від загального споживання".
jump
 
Повідомлень: 2390
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:01

Сегодня ночью вышел большой блок статистики по Китаю.
Самый важный показатель ВВП за третий квартал, он составил 6% в годовом значении. Это самый низкий показатель за 27 лет.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35742
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3476 раз.
Подякували: 7628 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:35

  Angelo77 написав:twin
Просто хотів запитати, навіщо Долярчику касовий апарат. Для того щоб що? :)

Як навіщо? А продавати людям свої товари і чек давати... :lol:
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уже был мораторий на проверку бизнеса, сильно помогло?
https://zn.ua/ECONOMICS/nalogovaya_prod ... menko.html

https://www.unn.com.ua/ru/news/1283066- ... o-klimenko
Amid
 
Повідомлень: 1161
З нами з: 12.06.08
Подякував: 118 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:53

Интересно, куда сегодня пойдем?
Рынок и банки смотрят вверх!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:56

  asti написав:Интересно, куда сегодня пойдем? Рынок и банки смотрят вверх!

пробьем 25 на межбанке и дорога вверх до середины ноября.

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 881
З нами з: 10.04.07
Подякував: 72 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:03

  Яша написав:
  asti написав:Интересно, куда сегодня пойдем? Рынок и банки смотрят вверх!
пробьем 25 на межбанке и дорога вверх до середины ноября.
почему именно до середины ноября?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:05

Как по мне сегодня - вниз!
Вчера курс на пустом рынке на 20 копеек нагнали, а до этого НБУ излишки тарил//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:08

  asti написав:Как по мне сегодня - вниз!
Вчера курс на пустом рынке на 20 копеек нагнали, а до этого НБУ излишки тарил//))

мб прокол 25
vittore64501
Аватар користувача
 
Повідомлень: 106
З нами з: 10.01.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:12

  vittore64501 написав:
  asti написав:Как по мне сегодня - вниз!
Мб прокол 25
сегодня последний день уплаты...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2489249024912492>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1595, 1596, 1597
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15964 1915748
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 21:08
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 671, 672, 673
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6729 1464029
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 17:19
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
281 28407
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 жов, 2019 15:52
zРадио

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77595)
18.10.2019 10:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.