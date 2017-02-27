Додано: П'ят 18 жов, 2019 07:56

За 6 місяців в Україні закрилось 100 молочних ферм – тваринники готуються до відкриття ринка землі



Фермери вирізають поголів’я та акумулюють кошти, щоб зберегти земельний банк після запуску ринку землі сільськогосподарського призначення.



Про це повідомляє Асоціація виробників молока.



" За останні 6 місяців Україна щомісяця втрачає по 2-3 тис. корів в промисловому виробництві. Це близько 100 середніх ферм, які уже закрились. В результаті, виробництво молока зменшилось на 166 тис. т. Такими темпами ми ризикуємо залишитись без українського молока та втратити головну бюджетоутворюючу галузь", - зауважила віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк.



За її словами, таку ситуацію спричинила риторика Уряду про терміновий запуск ринку землі сільськогосподарського призначення.



Проте, за таких запропонованих непрозорих умов та відсутності державної підтримки для тваринників, фермери фактично "згортають" молочне скотарство і акумулюють кошти, адже молочно-товарна ферма не може існувати без земельного банку, який забезпечує кормову базу, тому що ринок кормів в Україні відсутній, стверджує Лавренюк.



Як повідомляється, українці ризикують втратити близько 3,6 млрд грн відрахувань в бюджет та 12% робочих місць в аграрному секторі, які дає молочне скотарство.



Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов підтвердив, що питання впровадження ринку землі має безпосередній вплив на розвиток молочного сектору.



"Той дизайн реформи ринку землі, який пропонує Уряд вигідний для великих агрохолдингів, оскільки містить обмеження в 200 тис. га в одні руки. Якщо у нас будуть такі підприємства, які зможуть об’єднати таку кількість ріллі, це будуть найбільші латифундії в світі.



А враховуючи те, що у крупних холдингах і кількість зайнятих спеціалістів, і додана вартість нижча ніж у тих, хто обробляє менше 50 тис. га землі, холдинги не будуть займатись молочним тваринництвом", - підкреслив Соколов.



Як зазначено, внаслідок суттєвого скорочення виробництва молока, Україна більше не в змозі забезпечити себе "молочкою" власного виробництва і купує її у сусідів. За аналітичними даними АВМ, з вересня Україна уже імпортувала на 33% більше масла та на 77% більше твердого сиру.



Це підтвердив голова Ради директорів Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський: "Спілка молочних підприємств прогнозує, що в цьому році буде імпортовано 20 тис. т сирів, що фактично становить 18-20% від загального споживання".