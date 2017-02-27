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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2489249024912492

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:16

  asti написав:
  vittore64501 написав:
  asti написав:Как по мне сегодня - вниз!
Мб прокол 25
сегодня последний день уплаты...

так що. з понеділа оленьє тропой вверх?
а як же погашення кредиток до 25? не фактор?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:22

  asti написав:почему именно до середины ноября?

потому что до этого логика мне подсказывала наоборот.

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:24

Вчера с утра 24,92, после обеда 24,89 , сегодня уже па 24,99
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:32

  flyman написав:а як же погашення кредиток до 25? не фактор?

так Яков к 25 и хочет по максимуму поднять курс, чтобы закрыть свои и родственников кредитки
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:34

психологический барьер для ждущих па24 пробит. Сейчас на нервах пойдут покупки на наличном.Патамушто непанятка,а неизвестность заставляет дергаться.Тут еще эти странные задержания друзей Порошенко,а у этих друзей тоже есть друзья ит.д.,а у них много кэша.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:39

  flyman написав:а як же погашення кредиток до 25? не фактор?

Тот банк, который хочет платёж по кредитке до 25-го - порезал лимиты.
Теперь гасим конкурентам 30-31-го
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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