так що. з понеділа оленьє тропой вверх?
а як же погашення кредиток до 25? не фактор?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:16
так що. з понеділа оленьє тропой вверх?
а як же погашення кредиток до 25? не фактор?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:22
потому что до этого логика мне подсказывала наоборот.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:32
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:34
психологический барьер для ждущих па24 пробит. Сейчас на нервах пойдут покупки на наличном.Патамушто непанятка,а неизвестность заставляет дергаться.Тут еще эти странные задержания друзей Порошенко,а у этих друзей тоже есть друзья ит.д.,а у них много кэша.
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 18 жов, 2019 09:39
Тот банк, который хочет платёж по кредитке до 25-го - порезал лимиты.
Теперь гасим конкурентам 30-31-го
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
|