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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2491249224932494>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:14

  Василь-Рівне написав:Цитата: Ничего страшного не произойдет - таксисты перекроют дыру в бюджете, если эти компании закроются и перестанут платить налоги.... :mrgreen:

Украинских таксистов хотят обложить налогом
https://comments.ua/news/society/human- ... logom.html
prilepskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"...бросай курить,ставай на лыжи.."слова из забытой песни.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:26

  avoska220 написав:
  asti написав:
  avoska220 написав:В течении 2-х дней на 25,50 на продажу.
Возможно. На наличке. Ненадолго. Если какие-то нерезы решили сойти на полустанке - ничего. Миллиард - не показатель! Посмотрим что нерезы во вторник скажут//))

Возможно чуть выше..75,с откатом на 25,50,т.есть новый уровень.


Вчера.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
avoska220
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:26

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма.

Зображення

Коррахунки - 65 859,61(62 731,59 + 3 128,02) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 7 906(9 651 − 1 745) млн.
Овернайти кредіт 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.

Загальна ліквідність 65 859,61 + 7 906 - 0 = 73 765,61(72 382,59 + 1 383,02(+ 3 430,55)) млн. гривень.

НБУ вчора нарешті прикупив долярів десь 31 млн. збільшивши цим ліквідність на 766,79 млн.грн. Ріст ліквідності забезпечили ще й автономні чинники, додавши небогато, всього 616,23 млн. грн. Додали готівки в оббіг, зменшивши коррахунки на -161,93 млн. грн. Та додали ліквідності на 797,47 грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом, таке збільшення ліквідності призвело к рекордному значенню коррахунків.

Вчора повернули ПДВ на 405,2(93,1) млн гривень.

Загальна ліквідність виросла, і перевищує середнє значення. Коррахунки також виросли, і вони вище нормативу середньої ліквідності і їх рекордне значення майже досягло середнього значення загальної ліквідності.

Ліквідність більша за середнє значення. Є гроші як для останнього дня платежів в бюджет, так і для закупівлі доляра за обсягом десь так-сяк... А ще сьогодні у другій половині дня повернеться 45 655 млн.грн. додаткової ліквідності з сертифікатів НБУ регулювання ліквідності. Та на те, сьогодні і останній щедрий, аж під 16,5 відсотків, аукціон НБУ з того двотижневого регулювання ліквідності. 24 жовтня НБУ, як на мене, знизить облікову ставку.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
https://www.treasury.gov.ua/ua/news/1sh ... vannya-pdv

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Вторинний ринок ОВДП:
- НБУ без змін;
- Банки прикупили ОВДП на 243905,70 − 243862,12 = 43,58 млн.грн.;
- Юрособи полегшали на 19406,71 − 19421,96 = −15,25 млн.грн.;
- Фізичні загубили на 3474,05 − 3512,46 = −38,41 млн.грн.;
- Та, на останок, нерезиденти ДОДАЛИ всього 94870,9 − 94860,81 = 10,09 млн.грн.

PPS
НБУ хибить! Так, на сторінці
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity
ще не зʼявилилось нове значення середнього нормативу ліквідності, хоча воно є в архиві.
Значення змінилося, та не дуже сильно. Присіло десь на 60 млн. грн. Це означає те, що пасиви банківської системи трошечки присіли!

Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 18 жов, 2019 10:31, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:28

  asti написав:Как по мне сегодня - вниз!
Вчера курс на пустом рынке на 20 копеек нагнали, а до этого НБУ излишки тарил//))


а як же п'ятнична традиція? :) (міні підскок для бариг на вихідні)
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:40

  Долярчик написав:Василь-Рівне
.... хіба не ти тут роками викрикав, що податки платити ТРЕБА і нєх ухилятись?
- а що, тепер хочеш десь пропетляти? :mrgreen:
- нєх! :lol:



Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"миняйло" вообще превратился в какой-то угар. Вечно какие-то неадекватные вещи показывает, типа как сейчас - сдать баксы дороже чем купить. Пора уже чинить его.
https://i.paste.pics/7d240e8a3c4edeafa0 ... 0803a6.png
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... такссссс, сьогодні держбюджет будуть приймати у першому читанні..... - курс вниз? :)

п. с.
... вже Гладковський голодувати захотів :)
- чує, що весна близько і саджати будуть! ©®™ :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:10

Национальный банк направил новому генеральному прокурору Руслану Рябошаке письмо, в котором проинформировал его о деле по выведению денег из Привата бывшими владельцами накануне национализации. В перечне счетов выведения — счета «Квартала-95».
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:13

  freeze написав:
  Долярчик написав:Василь-Рівне
.... хіба не ти тут роками викрикав, що податки платити ТРЕБА і нєх ухилятись?
- а що, тепер хочеш десь пропетляти? :mrgreen:
- нєх!:



Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе.

.... та що Ви так за мене стали перейматись? :)
- піду в тінь :) - не я перший - не я останній - закрию ФОП :)
- якщо знятись з реєстрації>>>відповідно ніде не числишся>>>відповідно ніхто не знає де ти і хто ти :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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