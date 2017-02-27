Украинских таксистов хотят обложить налогом
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:14
Украинских таксистов хотят обложить налогом
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"...бросай курить,ставай на лыжи.."слова из забытой песни.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:26
Вчера.
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:26
Кардіограма ліквідності
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 65 859,61(62 731,59 + 3 128,02) млн.
Овернайти дебіт 14,5%(15%) - 7 906(9 651 − 1 745) млн.
Овернайти кредіт 18,5%(19%) - 0(0 - 0) млн.
Загальна ліквідність 65 859,61 + 7 906 - 0 = 73 765,61(72 382,59 + 1 383,02(+ 3 430,55)) млн. гривень.
НБУ вчора нарешті прикупив долярів десь 31 млн. збільшивши цим ліквідність на 766,79 млн.грн. Ріст ліквідності забезпечили ще й автономні чинники, додавши небогато, всього 616,23 млн. грн. Додали готівки в оббіг, зменшивши коррахунки на -161,93 млн. грн. Та додали ліквідності на 797,47 грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Загалом, таке збільшення ліквідності призвело к рекордному значенню коррахунків.
Вчора повернули ПДВ на 405,2(93,1) млн гривень.
Загальна ліквідність виросла, і перевищує середнє значення. Коррахунки також виросли, і вони вище нормативу середньої ліквідності і їх рекордне значення майже досягло середнього значення загальної ліквідності.
Ліквідність більша за середнє значення. Є гроші як для останнього дня платежів в бюджет, так і для закупівлі доляра за обсягом десь так-сяк... А ще сьогодні у другій половині дня повернеться 45 655 млн.грн. додаткової ліквідності з сертифікатів НБУ регулювання ліквідності. Та на те, сьогодні і останній щедрий, аж під 16,5 відсотків, аукціон НБУ з того двотижневого регулювання ліквідності. 24 жовтня НБУ, як на мене, знизить облікову ставку.
Першоджерела:
ВО
PS
Вторинний ринок ОВДП:
- НБУ без змін;
- Банки прикупили ОВДП на 243905,70 − 243862,12 = 43,58 млн.грн.;
- Юрособи полегшали на 19406,71 − 19421,96 = −15,25 млн.грн.;
- Фізичні загубили на 3474,05 − 3512,46 = −38,41 млн.грн.;
- Та, на останок, нерезиденти ДОДАЛИ всього 94870,9 − 94860,81 = 10,09 млн.грн.
PPS
НБУ хибить! Так, на сторінці
ще не зʼявилилось нове значення середнього нормативу ліквідності, хоча воно є в архиві.
Значення змінилося, та не дуже сильно. Присіло десь на 60 млн. грн. Це означає те, що пасиви банківської системи трошечки присіли!
Хай щастить.
Востаннє редагувалось s0v7a в П'ят 18 жов, 2019 10:31, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:28
а як же п'ятнична традиція? (міні підскок для бариг на вихідні)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 18 жов, 2019 10:40
Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:06
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"миняйло" вообще превратился в какой-то угар. Вечно какие-то неадекватные вещи показывает, типа как сейчас - сдать баксы дороже чем купить. Пора уже чинить его.
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... такссссс, сьогодні держбюджет будуть приймати у першому читанні..... - курс вниз?
п. с.
... вже Гладковський голодувати захотів
- чує, що весна близько і саджати будуть! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:10
Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:13
.... та що Ви так за мене стали перейматись?
- піду в тінь - не я перший - не я останній - закрию ФОП
- якщо знятись з реєстрації>>>відповідно ніде не числишся>>>відповідно ніхто не знає де ти і хто ти
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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