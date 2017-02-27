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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2491249224932494

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:14

  freeze написав:
  Долярчик написав:Василь-Рівне
.... хіба не ти тут роками викрикав, що податки платити ТРЕБА і нєх ухилятись?
- а що, тепер хочеш десь пропетляти? :mrgreen:
- нєх! :lol:



Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе.



Да, проблема в том, что не с того конца начали.

Через ряд лет, конечно должны были бы дойти до принципа уплаты налогов всеми, но не в такой же полуразобранной экономике.

Обычные мелкие ФОПы,
да и те же простые таксисты - в принципе очень небогаты, можна сказать как-то просто сводят концы с концами,

Но есть среднее звено -
те же хозяева таксо-фирм,или оптовики какие-нибудь на рынках - там реально просто доходы без уплаты налогов в принципе.

Есть высшее звено -
крупный бизнес,
а также коррупционная система -
сладкая троица - таможенники-монополии-олигархи,
есть чиновники все это крышующие и имеющие свою долю.

Вот где - ключ от квартиры ,где деньги лежат.

Там реально еще и конь не валялся.

Там просто клондайк и
милилоны-миллионы долларов,
которые распихиваются по карманам и
создают общий "нищий" фон страны, -
от этого копеечные пенсии и зарплаты,
так как даже зарплату в 10-12 тысяч гривен иначе как копеечной нет назовешь,
отсюда и бегство гастеров
и прочие напасти потенциально одной из самых богатых стран мира.

Явно не таких как Долярчик надо щипать,таким как он надо просто зеленый свет дать и забыть о них на несколько лет минимум, а то так они все угрохают.

В то же время у них десятки тысяч просто недоенных коров стадами
и далее на газонах пасутся.

Занялись бы лдучше дойкой этих жирных коров,иного пути у них нет, а иначе - крах экономики,девальвация, кризис и т.п. набор.

Р.С. - кстати,о евро я предупреждал, когда разрешится ситуация с британами отскок вверх, и да, там есть куда расти,если конечно лебедей не будет - тогда поле для роста офигенное.
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