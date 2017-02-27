Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:14

freeze написав: Долярчик написав: Василь-Рівне

.... хіба не ти тут роками викрикав, що податки платити ТРЕБА і нєх ухилятись?

- а що, тепер хочеш десь пропетляти?

- нєх! .... хіба не ти тут роками викрикав, що податки платити ТРЕБА і нєх ухилятись?- а що, тепер хочеш десь пропетляти?- нєх!





Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе. Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе.

Да, проблема в том, что не с того конца начали.Через ряд лет, конечно должны были бы дойти до принципа уплаты налогов всеми, но не в такой же полуразобранной экономике.Обычные мелкие ФОПы,да и те же простые таксисты - в принципе очень небогаты, можна сказать как-то просто сводят концы с концами,Но есть среднее звено -те же хозяева таксо-фирм,или оптовики какие-нибудь на рынках - там реально просто доходы без уплаты налогов в принципе.Есть высшее звено -крупный бизнес,а также коррупционная система -сладкая троица - таможенники-монополии-олигархи,есть чиновники все это крышующие и имеющие свою долю.Вот где - ключ от квартиры ,где деньги лежат.Там реально еще и конь не валялся.Там просто клондайк имилилоны-миллионы долларов,которые распихиваются по карманам исоздают общий "нищий" фон страны, -от этого копеечные пенсии и зарплаты,так как даже зарплату в 10-12 тысяч гривен иначе как копеечной нет назовешь,отсюда и бегство гастерови прочие напасти потенциально одной из самых богатых стран мира.Явно не таких как Долярчик надо щипать,таким как он надо просто зеленый свет дать и забыть о них на несколько лет минимум, а то так они все угрохают.В то же время у них десятки тысяч просто недоенных коров стадамии далее на газонах пасутся.Занялись бы лдучше дойкой этих жирных коров,иного пути у них нет, а иначе - крах экономики,девальвация, кризис и т.п. набор.Р.С. - кстати,о евро я предупреждал, когда разрешится ситуация с британами отскок вверх, и да, там есть куда расти,если конечно лебедей не будет - тогда поле для роста офигенное.