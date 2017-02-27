freeze написав:
Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе.
Да, проблема в том, что не с того конца начали.
Через ряд лет, конечно должны были бы дойти до принципа уплаты налогов всеми, но не в такой же полуразобранной экономике.
Обычные мелкие ФОПы,
да и те же простые таксисты - в принципе очень небогаты, можна сказать как-то просто сводят концы с концами,
Но есть среднее звено -
те же хозяева таксо-фирм,или оптовики какие-нибудь на рынках - там реально просто доходы без уплаты налогов в принципе.
Есть высшее звено -
крупный бизнес,
а также коррупционная система -
сладкая троица - таможенники-монополии-олигархи,
есть чиновники все это крышующие и имеющие свою долю.
Вот где - ключ от квартиры ,где деньги лежат.
Там реально еще и конь не валялся.
Там просто клондайк и
милилоны-миллионы долларов,
которые распихиваются по карманам и
создают общий "нищий" фон страны, -
от этого копеечные пенсии и зарплаты,
так как даже зарплату в 10-12 тысяч гривен иначе как копеечной нет назовешь,
отсюда и бегство гастеров
и прочие напасти потенциально одной из самых богатых стран мира.
Явно не таких как Долярчик надо щипать,таким как он надо просто зеленый свет дать и забыть о них на несколько лет минимум, а то так они все угрохают.
В то же время у них десятки тысяч просто недоенных коров стадами
и далее на газонах пасутся.
Занялись бы лдучше дойкой этих жирных коров,иного пути у них нет, а иначе - крах экономики,девальвация, кризис и т.п. набор.
Р.С. - кстати,о евро я предупреждал, когда разрешится ситуация с британами отскок вверх, и да, там есть куда расти,если конечно лебедей не будет - тогда поле для роста офигенное.