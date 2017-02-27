Долярчик написав:Василь-Рівне .... хіба не ти тут роками викрикав, що податки платити ТРЕБА і нєх ухилятись? - а що, тепер хочеш десь пропетляти? - нєх!
Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе.
Да, проблема в том, что не с того конца начали.
Через ряд лет, конечно должны были бы дойти до принципа уплаты налогов всеми, но не в такой же полуразобранной экономике.
Обычные мелкие ФОПы, да и те же простые таксисты - в принципе очень небогаты, можна сказать как-то просто сводят концы с концами,
Но есть среднее звено - те же хозяева таксо-фирм,или оптовики какие-нибудь на рынках - там реально просто доходы без уплаты налогов в принципе.
Есть высшее звено - крупный бизнес, а также коррупционная система - сладкая троица - таможенники-монополии-олигархи, есть чиновники все это крышующие и имеющие свою долю.
Вот где - ключ от квартиры ,где деньги лежат.
Там реально еще и конь не валялся.
Там просто клондайк и милилоны-миллионы долларов, которые распихиваются по карманам и создают общий "нищий" фон страны, - от этого копеечные пенсии и зарплаты, так как даже зарплату в 10-12 тысяч гривен иначе как копеечной нет назовешь, отсюда и бегство гастеров и прочие напасти потенциально одной из самых богатых стран мира.
Явно не таких как Долярчик надо щипать,таким как он надо просто зеленый свет дать и забыть о них на несколько лет минимум, а то так они все угрохают.
В то же время у них десятки тысяч просто недоенных коров стадами и далее на газонах пасутся.
Занялись бы лдучше дойкой этих жирных коров,иного пути у них нет, а иначе - крах экономики,девальвация, кризис и т.п. набор.
Р.С. - кстати,о евро я предупреждал, когда разрешится ситуация с британами отскок вверх, и да, там есть куда расти,если конечно лебедей не будет - тогда поле для роста офигенное.
Українська делегація на переговорах з Міжнародним валютним фондом обговорює питання повернення 155 мільярдів гривень, витрачених на націоналізацію Приватбанку.
Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в ефірі "Голосу Америки".
"Стабільність і нормальна робота банківського сектора - це завжди були питання, які розглядалися як з МВФ, так і з ЄС", - сказала вона.
"Тому що неможливо мати і макростабільність, і економіку, яка стрімко розвивається, без нормально працюючої банківської системи. Тому "Приватбанк" - дуже складне питання. У нас в даному випадку нічого не змінилося. Є юридична стратегія, якої ми дотримуємося. Є 155 млрд грн грошей платників податків, які держава інвестувала в цей банк... Обговорюється дуже багато питань, в тому числі отримання кредитних коштів назад не тільки від "Приватбанку", а й від інших проблемних банків", - додала вона.
У той же час, Маркарова не розповіла, чи обговорюється з МВФ ситуація навколо судових рішень на користь колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.
freeze написав:Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе.
Ну от я завжди дивуюся - штрафи завжди за конкретні порушення . Підприємці не знають про них ? Чи просто дешевше хабаря дати комусь ? А не можна працювати повністю правильно ? Про бухгалтерію взагалі - ну сам не знаєш , не встигаєш - візьми хорошого бухгалтера на аутсорсі - які проблеми ? Прибутки різко впадуть ? Чому - якщо ціни майже європейські , а витрати наші ?
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 18.10.2019................2500,7842 Доллар прибавил 27 копеек. Открылись на 14 копеек выше вчерашнего закрытия. Похоже, Рыжик продолжал буянить и после 17, когда поступление сводок с МБ прекратилось. До 11-10 практически стояли на месте, приподнявшись за это время на копейку. Потом за полчаса выросли на 2.5 копейки и снова остановились. Динамика намекает, что рынок слегка обеспокоен вчерашним вечерним ростом, но баланс рынка поводов для такого роста не дает. Более того, справочный курс не подтверждает даже тот рост котировок, который мы видим - он у нижней границы дневного диапазона. Картина не вполне понятна. Оперативная информация о вчерашней интервенции НБУ подтвердилась, норму покупки выполнили.
16.10 продажа валюты на МБ составила 385.1 млн. Объем, по нынешним временам, скромный, но вполне рабочий.
freeze написав:Долярчик, вы всё перепутали. Налогов вы персонально больше платить не будете, вы больше штрафов будете платить, и этот форум покинете, потому что работать еще за бухгалтера, времени вам не будет агитировать за Зе.
Ну от я завжди дивуюся - штрафи завжди за конкретні порушення . Підприємці не знають про них ? Чи просто дешевше хабаря дати комусь ? А не можна працювати повністю правильно ? Про бухгалтерію взагалі - ну сам не знаєш , не встигаєш - візьми хорошого бухгалтера на аутсорсі - які проблеми ? Прибутки різко впадуть ? Чому - якщо ціни майже європейські , а витрати наші ?
Так справа в тому,що у дрібноти і прибутків в принципі немає - так чисто копійки якісь, навіть на скромне невибагливе житло по-українски або авто економ класу потрібно роками збирати.
В умовах коли на 90% грошей в цій державі накладена жирна лапа, дрібноті залишаються лише об"їдки з панського столу.
90% фінансів держави - це жирні коти, великий бізнес, які так жирують,що просто вже грошей як у дурня фантиків,не занють куди їх подіти,чиновники,митники і т.п. обслуговуючий персонал.
В т.в. всілякі там Розетки (які з своїх десятків мільйонів долярів статків сплатили нуль цілих хрін десятих податків)і т.п., тобто собі - десятки мільйонів долярів ,державі - жебрацькі податки. ( хто розуміє тему той прекрасно знає, що у власника Розетки сто відсотків там вже і декілька віл в Іспанії та на Лазуровому узбережжі, а також рахунки з сімома доларовими нулями в хороших швейцарських банках), і йому фіолетово від того, що якийсь гастер нагарувавши в Польщі тяжкою працею своїх важких 700 долярів на місяць, повернеться в Україну та купить в його Розетці техніку, збагативши власника та в черговий раз ,прокинувши державу.
9% фінансів держави - це той самий контингент,що прилаштувався та тупо не платить нічого в бюджет - власники таксо-фірм,оптовики і т.п.
І лишне 1% - це дрібні ФОПи типу Долярчика, в них такі копійки,що якщо їх примусити ще платити бухгалтеру на аутсорсі - можна сміло йти пляшки збирати - ефект той самий буде,що від так званого їх дрібного бізнесу,а насправді просто виживання на грані.
Puente написав:А не можна працювати повністю правильно ?
Ні, бо така система і таке законодавство. Тебе штрафують не за несплату податків, а за механічні і не навмисні помилки, це геноцид малого і середнього бізнесу. Можливо Вам буде смішно, але нас колись оштрафували за переплату податків, бо це є неправильним веденнях бухгалтерського обліку! Смішно , правда? А нам і мільйонам бізнесменів не смішно, бо є стільки законодавчів актів та доповнень до них які протирічать одне одному, що навіть сам податкова з цілими відділами по 20-30 юристів не може розібратися в них, але про всяк випадок штрафує бізнес щоб не приписали корупцію. Коли кажеш, що це ж маячня - відповідь судіться. А судитися з податковою це вже окрема розмова як і введення штрафів та покарань заднім числом. Ви ніколи не працювали в бізнесі, а я от пам'ятаю випадки коли приймається сьогодні закон дія якого починається місяць назад і орди податківців налітають не перевірячи НІЧОГО, лише виконнання цього указу дія якого почалася заднім числом - це просто феєєрія свавілля яка має лише одну ціль - наповнити бюджет за рахунок штрафів. Нинішня політика нової влади, на мій погляд, направлена на знищення малого та середнього бізнесу який плутається під ногами олігархів і заважає їм мати 100% монопольне становище на ринку. Не дарма сказано, що благими намірами вистелена дорога до пекла, але ці благі наміри це лише ширма для 73-х відсотників які на це повелися і коли конче прозріють, тоді вже буде пізно.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в П'ят 18 жов, 2019 11:59, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Автор77 написав:Так справа в тому,що у дрібноти і прибутків в принципі немає - так чисто копійки якісь, навіть на скромне невибагливе житло по-українски або авто економ класу потрібно роками збирати
Саме так! ...люто плюсую!
... Долярчик(и), і без всяких отих податкових заморочок - одною ногою на закритті.... - всякі ашани/арсени/епіцентри відтягнули/відтяпали на себе клієнтів..... - а багато стало закуплятись за кордоном... ... от і маємо - те що маємо
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.
Про це стало відомо з репортажу одного з місцевих телеканалів.
У сюжеті йдеться, що компанія звернулася за допомогою до місцевої влади. Генеральний директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявив, що прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним.
Ці поправки підвищують обов'язкову націнку роздрібних продавців і тим самим змушують виробників підвищувати ціни на продукцію, що може привести до зменшення обсягів реалізації.
"Як компанія ми не можемо виробляти продукцію, з якої не знаємо що робити. Через це ми зупинили виробництво. Вже другий тиждень фабрика стоїть", - сказав Скрипка.
Зазначимо, що тютюнова фабрика "В.А.Т.-Прилуки" є одним з трьох найбільших платників податків в Україні і заплатила в 2018 році 16,05 млрд грн податків.
Puente написав:А не можна працювати повністю правильно ?
Ні, бо така система і таке законодавство. Тебе штрафують не за несплату податків, а за механічні і не навмисні помилки, це геноцид малого і середнього бізнесу. Можливо Вам буде смішно, але нас колись оштрафували за переплату податків, бо це є неправильним веденнях бухгалтерського обліку! Смішно , правда? А нам і мільйонам бізнесменів не смішно, бо є стільки законодавчів актів та доповнень до них які протирічать одне одному, що навіть сам податкова з цілими відділами по 20-30 юристів не може розібратися в них, але про всяк випадок штрафує бізнес щоб не приписали корупцію. Коли кажеш, що це ж маячня - відповідь судіться. А судитися з податковою це вже окрема розмова як і введення штрафів та покарань заднім числом. Ви ніколи не працювали в бізнесі, а я от пам'ятаю випадки коли приймається сьогодні закон дія якого починається місяць назад і орди податківців налітають не перевірячи НІЧОГО, лише виконнання цього указу заднім числом - це просто феєєрія свавілля яка має лише одну ціль - наповнити бюджет за рахунок штрафів. Нинішня політика нової влади, на мій погляд, направлена на знищення малого та середнього бізнесу який плутається під ногами олігархів і заважає їм мати 100% монопольне становище на ринку. Не дарма сказано, що благими намірами вистелена дорога до пекла, але ці благі наміри це лише ширма для 73-х відсотників які на це повелися і коли конче прозріють, тоді вже буде пізно.
Ерунда какая-то.... Занимался предпринимательством с 18-ти лет, работал бухгалтером в ранней молодости, работал как юр.лицо. Никогда не боялся налоговой проверки. Часто доводилось видеть печальные лица налоговиков, когда в акте написать нечего. Раз или два лепили мелкие штрафы по беспределу. Легко отбивался от них в суде.
Может стоит попробовать изучить нормативку? Нет там ничего сложного. Правда это процесс динамичный и следить за изменениями надо в режиме нон-стоп.
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price