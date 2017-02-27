Додано: П'ят 18 жов, 2019 11:46

Puente написав: А не можна працювати повністю правильно ? А не можна працювати повністю правильно ?

Ні, бо така система і таке законодавство. Тебе штрафують не за несплату податків, а за механічні і не навмисні помилки, це геноцид малого і середнього бізнесу. Можливо Вам буде смішно, але нас колись оштрафували за переплату податків, бо це є неправильним веденнях бухгалтерського обліку! Смішно , правда? А нам і мільйонам бізнесменів не смішно, бо є стільки законодавчів актів та доповнень до них які протирічать одне одному, що навіть сам податкова з цілими відділами по 20-30 юристів не може розібратися в них, але про всяк випадок штрафує бізнес щоб не приписали корупцію. Коли кажеш, що це ж маячня - відповідь судіться. А судитися з податковою це вже окрема розмова як і введення штрафів та покарань заднім числом. Ви ніколи не працювали в бізнесі, а я от пам'ятаю випадки коли приймається сьогодні закон дія якого починається місяць назад і орди податківців налітають не перевірячи НІЧОГО, лише виконнання цього указу дія якого почалася заднім числом - це просто феєєрія свавілля яка має лише одну ціль - наповнити бюджет за рахунок штрафів. Нинішня політика нової влади, на мій погляд, направлена на знищення малого та середнього бізнесу який плутається під ногами олігархів і заважає їм мати 100% монопольне становище на ринку. Не дарма сказано, що благими намірами вистелена дорога до пекла, але ці благі наміри це лише ширма для 73-х відсотників які на це повелися і коли конче прозріють, тоді вже буде пізно.