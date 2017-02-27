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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2493249424952496>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.9 5 300
Не нижче 24.50
53%
160
24.25 - 24.49
6%
19
24.00 - 24.24
12%
35
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
16
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
39
Всього голосів : 300
Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Народ - ну от я вам дивуюся . Працювати підприємцем майже невігідно - але чомусь в наймані робітники практично ніхто не повертається . Великий та середній бізнес - само собою - буде завжди у виграші - бо як мінімум законодавство і найкращі юристи - на їх боці ... Не кажучи про всілякі схеми , яки часто ніяк не конфліктують з законом ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:04

  Сибарит написав:
  asti написав:а вечером, если верить UBR, вышел Сити Банк и купил 15 млн на пустом уже рынке, чем и вздернул курс.

Весь вопрос в том, можно ли верить?
Сумма выглядит слишком большой для того времени, когда начался рост.
Что заставляет игроков в конце сессии пинать Рыжика, я не знаю.


Сити действительно вчера выходил. Но вот насчет 15 млн, UBR, как всегда, "трохи прибрехав".
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:04

Удивительно, вчера этот доллар пА 24,7 нах никому был не нужен - НБУ с покупками вынужден был выходить, а сегодня пА 25 гребут... Стана дураков? Нет, аленей! :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:10

  asti написав:Удивительно, вчера этот доллар пА 24,7 нах никому был не нужен - НБУ с покупками вынужден был выходить, а сегодня пА 25 гребут... Стана дураков? Нет, аленей! :) :)

Что-то пошло не так.Олени побежали не в ту сторону? :D
Востаннє редагувалось vittore64501 в П'ят 18 жов, 2019 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:12

  jump написав:British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі "В.А.Т.-Прилуки" в Чернігівській області.

Про це стало відомо з репортажу одного з місцевих телеканалів.

У сюжеті йдеться, що компанія звернулася за допомогою до місцевої влади. Генеральний директор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявив, що прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним.

Ці поправки підвищують обов'язкову націнку роздрібних продавців і тим самим змушують виробників підвищувати ціни на продукцію, що може привести до зменшення обсягів реалізації.

"Як компанія ми не можемо виробляти продукцію, з якої не знаємо що робити. Через це ми зупинили виробництво. Вже другий тиждень фабрика стоїть", - сказав Скрипка.

Зазначимо, що тютюнова фабрика "В.А.Т.-Прилуки" є одним з трьох найбільших платників податків в Україні і заплатила в 2018 році 16,05 млрд грн податків.



Думаю это игра , склады забили на месяц вперед, теперь из себя жертву изображают.
Там рынок жесткий, если их продукция будет месяц отсутствовать, то потребители перейдут на марки других заводов. Вернуть назад своих потребителей будет сложно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:13

  Сибарит написав:Оперативная информация о вчерашней интервенции НБУ подтвердилась, норму покупки выполнили.


Ну, оффер 24,95 Нацбанк реально светил. Другое дело, что желающих брать уже не было, т.к.появился он после 15:00, когда уже все закрылись.
Сегодня Нацбанка не было,кстати.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:22

А я меж тем наслаждаюсь осенью - гуляю по пригородам Кропивницкого.
Погода шепчет! Деревья в золоте и бронзе, красота неописуемая! А тишина... Листочек не шелохнется!
Только то тут то там падают с тополей, клёнов, шелковиц, ив...
Я как человек много где побывавший могу ответственно заявить - наша тихая и теплая золотая осень как сейчас, это лучшее или ладно, одно из лучших творений природы на земле ...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:І лишне 1% -
це дрібні ФОПи типу Долярчика, в них такі копійки,що якщо їх примусити ще платити бухгалтеру на аутсорсі - можна сміло йти пляшки збирати - ефгект той самий буде,що від так званого їх дрібного бізнесу,а насправді просто виживання на грані.

.... щось типу того :roll:
- я й кажу, що мої прибутки, майже досягають зарплатню заробітчан в Польщі..... - тож якщо мене ще "пощіпати" - то мені легше тоді там буле заробити, ніж тут має "голова пухнути" від тих податкових навантажень/заморочок :idea:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:27

щось в мене рука чешеться продати по 25.
Чи з понеділка ще вверх???

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: П'ят 18 жов, 2019 12:28

  asti написав:Удивительно, вчера этот доллар пА 24,7 нах никому был не нужен - НБУ с покупками вынужден был выходить, а сегодня пА 25 гребут... Стана дураков? Нет, аленей! :) :)


Удивительно, летом 2008 года доллар по 4.65 нах не кому не нужен был. Массово сливали эти грязные бумажки и несли на гривно-депо под 20+%. "Справедливый" и "экономически-обоснованый" курс по бигмаку указывал на 3.5 и ниже. А не прошло и трёх месяцев сметали и по 6 и по 7 и по 8 и до 9 включительно доходило. И ЗВРы в 38 млрд не помогли. И что характерно, назад хотя бы к 5.5 - курс так никогда и не вернулся. А через 4 года доллар уже за 20 грн. было взять за счастье.
"Страна дураков? Нет, аленей! :)"
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